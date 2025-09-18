कौशांबी में आकाशीय बिजली गिरने से दो महिलाओं की मौत, खेत में सब्‍जी काटते समय गिरी आसमानी आफत
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

कौशांबी में आकाशीय बिजली गिरने से दो महिलाओं की मौत, खेत में सब्‍जी काटते समय गिरी आसमानी आफत

Kaushambi News: कौशंबी में गुरुवार दोपहर से हो रही तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी. खेत में काम कर रही दो महिलाओं की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 18, 2025, 10:21 PM IST
Kaushambi News: यूपी के कौशांबी में आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है. तेज बारिश और गरज-चमक के बीच आकाशीय बिजली से अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दो महिलाओं की मौत हो गई. जबकि एक बच्ची झुलसकर गंभीर रूप से घायल है. हादसे से खेत में बंधी दो मवेशियों की भी मौत हो गई. 

कौशांबी में दो लोगों की मौत 
कौशंबी में गुरुवार दोपहर से हो रही तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी. पहली घटना कोखराज थाना क्षेत्र के पलटीपुर गांव की है, जहां खेत में काम कर रही 45 वर्षीय लीला देवी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दो मवेशियों की भी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मौत हो गई.

खेत में सब्‍जी तोड़ते समय गिरी आकाशीय बिजली 
वहीं, दूसरी घटना संदीपन घाट थाना क्षेत्र के देवरा गांव में हुई. करैले के खेत में सब्जी तोड़ रही 45 वर्षीय शाहजहां बेगम की मौत हो गई. इसी दौरान 14 वर्षीय शशि नाम की बच्ची भी झुलस गई. इसे परिजन इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए. सूचना मिलते ही कोखराज और संदीपन घाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही राजस्व विभाग को भी घटना की जानकारी दी गई है. 

राजस्‍व विभाग को दी जानकारी 
एड‍िशनल एसपी राजेश सिंह ने बताया कि दो थाना क्षेत्रों में आकाशीय बिजली से दो लोगों की मौत हो गई. एक लड़की के घायल होने की सूचना है. आवश्‍यक कार्रवाई की जा रही है. राजस्‍व विभाग को भी सूचना दे दी गई है. राजस्‍व विभाग के अधिकारियों का भी कहना है कि हर तरह के संभव मदद की जाएगी. 

;