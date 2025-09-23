कौशांबी में माइक बना 'मौत', दुर्गा पूजा के दौरान करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत, एक झुलसा

कौशांबी/अली मुक्तेदा: यूपी के कौशांबी जिले में दुर्गा पूजा पंडाल में आरती के दौरान बड़ा हादसा हो गया. माइक में अचानक करंट उतरने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

आरती के दौरान हुआ हादसा, माइक में उतरा करंट

दरअसल पूरा मामला पाइंसा थाना क्षेत्र का है. यहां के भैरमपुर गांव में बीते सोमवार की रात भक्ति कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था. जहां आरती के दौरान अफरा-तफरी मच गई. पूजा पंडाल में दो लोग अलग-अलग माइक पकड़ कर भजन-कीर्तन कर रहे थे. तभी अचानक माइक में करेंट उतर गया. करंट लगते ही अजय कुमार और उमेश कुमार जमीन पर गिर पड़े.

दर्दनाक हादसे से गांव में पसरा मातम

अजय तो छिटक कर दूर जा गिरे लेकिन उमेश के सीने पर माइक गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण आनन-फानन में उमेश को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. अजय का इलाज सिराथू के एक निजी अस्पताल में जारी है. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. दुर्गा पूजा के माहौल में खुशियां मातम में बदल गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले एएसपी?

एएसपी राजेश सिंह ने बताया पाइंसा थाना क्षेत्र में आरती कार्यक्रम के दौरान फाल्ट के चलते करंट उतर आया. जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

सोनभद्र में 25-25 हजार के दो बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली

Kaushambi News:कौशांबी में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा, जाली दस्तावेज़ों से पासपोर्ट बनवा विदेश में कर रहा था नौकरी