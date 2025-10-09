Kaushambi News: कौशांबी में नवविवाहिता की गला रेतकर हत्या, 5 महीने पहले हुई थी शादी

Kaushambi News/अली मुक्तेदा: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में बदमाशों ने एक नवविवाहिता की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक विवाहिता की शादी पांच महीने पहले दिलीप पुत्र मोहन सिंह से हुई थी. घटना के समय घर के अन्य सदस्य खेतों व बाजार गए हुए थे.

कहां की है ये घटना?

घटना सैनी थाना क्षेत्र के कानूनगो का पुरवा की है. बुधवार शाम करीब 6 बजे, तीन बाइक सवार बदमाश घर के अंदर घुसे और 30 वर्षीय अंजली देवी, पत्नी दिलीप पटेल की गला रेतकर हत्या कर दी. उस समय महिला घर में अकेली थी. घर के बाहर खेल रहे सात वर्षीय भांजे आर्यन ने बताया कि उसने बदमाशों को बाइक से भागते हुए देखा था. उसके शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी.

सीओ सिराथू सत्येंद्र तिवारी, सैनी कोतवाली प्रभारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.बता दें कि अंजली की शादी सिर्फ पांच महीने पहले दिलीप पुत्र मोहन सिंह से हुई थी. दिलीप और उसका भाई दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं.

मृतका के ससुर ने तीन रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एएसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाएगा.

