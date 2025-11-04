Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2987671
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

कौशांबी में नगर पालिका की लापरवाही ने ली मासूम की जान, खुले नाले में गिरकर 2 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत

Kaushambi News: यूपी के कौशांबी जिले के मुख्यालय मंझनपुर में नगर पालिका की लापरवाही ने एक बार फिर मासूम की जान ले ली. खुले नाले में गिरकर 2 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kaushambi News
Kaushambi News

Kaushambi News: यूपी के कौशांबी जिले के मुख्यालय मंझनपुर में नगर पालिका की लापरवाही ने एक बार फिर मासूम की जान ले ली. खुले नाले में गिरकर 2 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई.  मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं हादसे के बाद इलाके में गुस्सा है और लोग नगर पालिका प्रशासन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

खेलते-खेलते नाले में गिरी
मंझनपुर नगर पालिका क्षेत्र में हादसा उस वक्त हुआ जब 2 साल की मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी. खेलते-खेलते बच्ची अचानक घर के पास बने खुले नाले में जा गिरी. कुछ देर बाद जब मां ने बेटी को आसपास नहीं देखा, तो खोजबीन शुरू की। तभी नाले में बच्ची दिखाई दी। मां ने किसी तरह बच्ची को नाले से निकाला और उसे तुरंत मंझनपुर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
बच्ची के पिता वसीम मुम्बई में रहकर मजदूरी करते हैं. बेटी की मौत की खबर सुनकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। नाला कवर्ड था, लेकिन इसको सफाई के बाद खुला छोड़ दिया गया. अब खुले नाले में अक्सर छोटे बच्चे गिरते रहते हैं, कई बार शिकायत की, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

Add Zee News as a Preferred Source

बीते दिन गिरी थी बुजुर्ग महिला, खड़े हुए गंभीर सवाल
बीते दिन यानी सोमवार को भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला खुले नाले में गिर गयी थी, लेकिन लोगों ने उन्हें समय रहते बचा लिया. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से मंझनपुर के लोग डरे हुए हैं. अब सवाल यह है कि आखिर नगर पालिका प्रशासन कब जागेगा और कब बंद होंगे ये मौत के नाले.

 

TAGS

kaushambi news

Trending news

Kanpur News
अखिलेश दुबे के खास सीओ ऋषिकांत पर गिरी गाज, 100 करोड़ की अकूत संपत्ति का खुलासा
Amroha News
कुंभ जैसी सुरक्षा में अमरोहा का तिगरी मेला,दीपदान-स्नान के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु
Barabanki News
बाराबंकी सड़क हादसे में 8 की मौत, दो घायलों ने भी तोड़ा दम, 6 की मौके पर हुई थी मौत
Hardoi News
हरदोई में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
Azamgarh news
आजमगढ़ में सनसनी! घर के बरामदे में सो रहे शख्स की गोली मारकर हत्या
Noida News
Oxygen लाइन में दोबारा ब्लास्ट के बाद नोएडा का एक अस्पताल सील, शिफ्ट किए गए मरीज
Unnao News
Unnao: उन्नाव में हाफ एनकाउंटर, दो शातिर चोर गिरफ्तार, एक बदमाश के पैर में गोली लगी
SIR in UP
SIR in UP:आज से प्रदेश में SIR अभियान, घर-घर जाएंगे BLO,ये 13 दस्तावेज रखें तैयार
Etah
इंस्टाग्राम पर मुलाकात के बाद परवान चढ़ा प्यार, 3 बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फरार
President Nainital Visit
राष्ट्रपति मुर्मु जाएंगी कैंची धाम,मंदिर में श्रद्धालुओं की नो एंट्री, सुरक्षा टाइट