कौशांबी में नगर पालिका की लापरवाही ने ली मासूम की जान, खुले नाले में गिरकर 2 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत

Kaushambi News: यूपी के कौशांबी जिले के मुख्यालय मंझनपुर में नगर पालिका की लापरवाही ने एक बार फिर मासूम की जान ले ली. खुले नाले में गिरकर 2 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई.
Kaushambi News: यूपी के कौशांबी जिले के मुख्यालय मंझनपुर में नगर पालिका की लापरवाही ने एक बार फिर मासूम की जान ले ली. खुले नाले में गिरकर 2 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई. मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं हादसे के बाद इलाके में गुस्सा है और लोग नगर पालिका प्रशासन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
खेलते-खेलते नाले में गिरी
मंझनपुर नगर पालिका क्षेत्र में हादसा उस वक्त हुआ जब 2 साल की मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी. खेलते-खेलते बच्ची अचानक घर के पास बने खुले नाले में जा गिरी. कुछ देर बाद जब मां ने बेटी को आसपास नहीं देखा, तो खोजबीन शुरू की। तभी नाले में बच्ची दिखाई दी। मां ने किसी तरह बच्ची को नाले से निकाला और उसे तुरंत मंझनपुर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
बच्ची के पिता वसीम मुम्बई में रहकर मजदूरी करते हैं. बेटी की मौत की खबर सुनकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। नाला कवर्ड था, लेकिन इसको सफाई के बाद खुला छोड़ दिया गया. अब खुले नाले में अक्सर छोटे बच्चे गिरते रहते हैं, कई बार शिकायत की, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया.
बीते दिन गिरी थी बुजुर्ग महिला, खड़े हुए गंभीर सवाल
बीते दिन यानी सोमवार को भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला खुले नाले में गिर गयी थी, लेकिन लोगों ने उन्हें समय रहते बचा लिया. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से मंझनपुर के लोग डरे हुए हैं. अब सवाल यह है कि आखिर नगर पालिका प्रशासन कब जागेगा और कब बंद होंगे ये मौत के नाले.