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कौशांबी हत्याकांड : 15 साल पुराने हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद,10-10 हजार का जुर्माना

Kaushambi murder case: उत्तर प्रदेश के कौशांबी में 23 अप्रैल 2011 को हुई हत्या के मामले में अदालत ने 15 साल बाद फैसला सुनाया है. दोषी चिरंगू जायसवाल और सुरेश पासी को आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा मिली.

Written ByALI MUKTEDAEdited ByJyoti Kumari
Published: Sep 11, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:41 PM IST
कौशांबी हत्याकांड : 15 साल पुराने हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद,10-10 हजार का जुर्माना

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ALI MUKTEDA

ALI MUKTEDA

10 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. 17 दिसंबर 2021 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले सहारा टीवी में रिपोर्टर के रूप में काम कर चुके हैं.

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