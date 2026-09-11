कौशांबी हत्याकांड : 15 साल पुराने हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद,10-10 हजार का जुर्माना

पुलिस ने दो आरोपियों को किया था गिरफ्तार

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने चिरंगू उर्फ मनीष जायसवाल और सुरेश पासी को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए थे. पुलिस ने हत्या से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने के बाद अपनी जांच आगे बढ़ाई. जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया. इसके बाद मामला न्यायालय में चलता रहा. इस दौरान अदालत में मामले से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज किए गए और पुलिस की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों व अन्य साक्ष्यों को भी देखा गया.