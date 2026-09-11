कौशांबी हत्याकांड : 15 साल पुराने हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद,10-10 हजार का जुर्माना

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कौशांबी न्यूज/अली मुक्ता : उत्तर प्रदेश के कौशांबी में करीब 15 साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों चिरंगू उर्फ मनीष जायसवाल और सुरेश पासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों दोषियों पर अदालत ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. लंबे समय से चल रहे इस मामले में गवाहों के बयान और पुलिस की जांच के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी माना.
23 अप्रैल 2011 को हुई थी हत्या
यह मामला मंझनपुर थाना क्षेत्र के कादिराबाद गांव के पास का है. 23 अप्रैल 2011 को यहां एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था. मृतक की पत्नी सरोज देवी ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी. सरोज देवी ने पुलिस को बताया था कि उनके पति ने बिजली पावर हाउस के सामान में गड़बड़ी करने से आरोपियों को मना किया था. इसी बात को लेकर विवाद हुआ और बाद में उनके पति की हत्या कर दी गई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.
पुलिस ने दो आरोपियों को किया था गिरफ्तार
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने चिरंगू उर्फ मनीष जायसवाल और सुरेश पासी को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए थे. पुलिस ने हत्या से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने के बाद अपनी जांच आगे बढ़ाई. जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया. इसके बाद मामला न्यायालय में चलता रहा. इस दौरान अदालत में मामले से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज किए गए और पुलिस की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों व अन्य साक्ष्यों को भी देखा गया.
गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर फैसला
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और पूरी पत्रावली का बारीकी से अवलोकन किया. सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी पाया. अदालत के फैसले के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यानी दोनों पर कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. करीब 15 साल तक चले इस मामले में आखिरकार अदालत का फैसला सामने आया है.
15 साल बाद आया अदालत का फैसला
कादिराबाद गांव के पास हुई इस हत्या के मामले को अदालत के फैसले से अब अंतिम रूप मिला है. वर्ष 2011 में हुई वारदात के बाद शुरू हुई कानूनी कार्रवाई करीब 15 साल तक चली.
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