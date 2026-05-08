शादी के नाम पर सौदा, रेप और कैद... कौशांबी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश

कौशांबी/अली मुक्तेदा: उत्तर प्रदेश के कौशांबी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का खुलासा किया है, जो नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनका सौदा करता था। गैंग के सदस्य पहले रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देते, फिर शादी के नाम पर दूसरे लोगों को बेच देते थे। इस मामले में पुलिस ने दो महिलाओं समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

क्या है पूरा मामला?

कोखराज थाना क्षेत्र में 25 मार्च को एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सत्यनारायण के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई. सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर 22 अप्रैल 2026 को किशोरी को कानपुर से बरामद कर लिया गया. मेडिकल जांच और पूछताछ में किशोरी ने दिल दहला देने वाले खुलासे किए.

पुलिस के अनुसार किशोरी घर से नाराज होकर निकली और ट्रेन के द्वारा कानपुर रेलवे स्टेशन पहुची. जहा पर अंशु जाटव और मंजू से मुलाकात हुई. इन लोगो ने बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और 4 दिन साथ रखा. फिर शाहरुख हुसैन के कमरे पर शिफ्ट कर दिया. यहां मंजू देवी की मदद से अनुराधा देवी को 70 हजार रुपये में बेच दिया गया. अनुराधा ने अपने देवर सुमित कुमार से जबरन शादी करा दी.

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पीड़िता ने बताया कि अंशु और शाहरुख ने उसके साथ भी रेप किया. विरोध करने पर मारा-पीटा गया. इसके बाद शादी के नाम पर बेच दिया गया. जहा कमरे में बंद रखा गया. जब विरोध करती तो जबरन दुष्कर्म किया जाता, मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई.

पुलिस ने सुमित कुमार, अनुराधा, मंजू देवी, शाहरुख हुसैन और अंशु जाटव को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी कासगंज, हाथरस, एटा और मैनपुरी जिलों के रहने वाले हैं. आरोपियों के कब्जे से सात मोबाइल फोन और 13,150 रुपये नकद बरामद किए गए हैं. इस मामले में मानव तस्करी, नाबालिग की खरीद-फरोख्त, जबरन विवाह, बलात्कार और POCSO एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

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