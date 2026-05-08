Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3209585
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

शादी के नाम पर सौदा, रेप और कैद... कौशांबी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश

Kaushambi News: कौशांबी पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का खुलासा किया है. गैंग के सदस्य रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देकर दूसरे युवकों को शादी के लिए बेच देते थे. इस मामले में पुलिस ने दो महिलाओं समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 08, 2026, 05:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kaushambi Police busted human trafficking gang
Kaushambi Police busted human trafficking gang

कौशांबी/अली मुक्तेदा: उत्तर प्रदेश के कौशांबी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का खुलासा किया है, जो नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनका सौदा करता था। गैंग के सदस्य पहले रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देते, फिर शादी के नाम पर दूसरे लोगों को बेच देते थे। इस मामले में पुलिस ने दो महिलाओं समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

क्या है पूरा मामला?
कोखराज थाना क्षेत्र में 25 मार्च को एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सत्यनारायण के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई. सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर 22 अप्रैल 2026 को किशोरी को कानपुर से बरामद कर लिया गया. मेडिकल जांच और पूछताछ में किशोरी ने दिल दहला देने वाले खुलासे किए.

पुलिस के अनुसार किशोरी घर से नाराज होकर निकली और ट्रेन के द्वारा कानपुर रेलवे स्टेशन पहुची. जहा पर अंशु जाटव और मंजू से मुलाकात हुई. इन लोगो ने बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और 4 दिन साथ रखा. फिर शाहरुख हुसैन के कमरे पर शिफ्ट कर दिया. यहां मंजू देवी की मदद से अनुराधा देवी को 70 हजार रुपये में बेच दिया गया. अनुराधा ने अपने देवर सुमित कुमार से जबरन शादी करा दी.

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़िता ने बताया कि अंशु और शाहरुख ने उसके साथ भी रेप किया. विरोध करने पर मारा-पीटा गया. इसके बाद शादी के नाम पर बेच दिया गया. जहा कमरे में बंद रखा गया. जब विरोध करती तो जबरन दुष्कर्म किया जाता, मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई. 

पुलिस ने सुमित कुमार, अनुराधा, मंजू देवी, शाहरुख हुसैन और अंशु जाटव को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी कासगंज, हाथरस, एटा और मैनपुरी जिलों के रहने वाले हैं. आरोपियों के कब्जे से सात मोबाइल फोन और 13,150 रुपये नकद बरामद किए गए हैं. इस मामले में मानव तस्करी, नाबालिग की खरीद-फरोख्त, जबरन विवाह, बलात्कार और POCSO एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. 

और पढे़ं: 

गैंगस्टर मामले में पूर्व महामंडलेश्वर शकुन पाण्डेय को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट: पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के हलफनामे पर सुनवाई, वकीलों की गरिमा का मामला गरमाया
 

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

kaushambi news

Trending news

kaushambi news
शादी के नाम पर सौदा, रेप और कैद... कौशांबी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश
Lucknow news
यूपी में PCS अफसरों को ​सरकार देगी बड़ा तोहफा, इस बैच के अधिकारियों की बल्ले-बल्ले!
Gorakhpur News
सिर्फ 1 रुपये भेजकर लगा रहे थे करोड़ों का चूना, 21 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
greater noida news crime
पिता बना 13 साल के बेटे का हत्यारा, परिवार को फंसाने के लिए गला घोट गड्ढे में फेंका
ghazipur news
तेरही से लौट रहे डीएलएड छात्र को मारी गोली, सिर आर-पार हुई बुलेट
Sonbhadra News
IGRS में सोनभद्र पुलिस का डंका! 100 में 100 अंक लेकर प्रदेश में नंबर-1 बना जिला
Akanksha Dubey's death case
आकांक्षा दूबे की संदिग्ध मौत मामले में बड़ी अपडेट, CBI जांच पर टला हाईकोर्ट का फैसला
Chitrakoot Road Accident
चित्रकूट में भीषण सड़क हादसा, डीजे को ट्रक ने सामने से मारी टक्कर, दो की मौत
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर, सीताराम इंस्टीट्यूट के निर्माणाधीन हॉस्टल में मिले शव
Varanasi News
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर: धार्मिक पर्यटन और आर्थिक समृद्धि का नया अध्याय