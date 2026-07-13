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कौशांबी में कांस्टेबल का VIDEO वायरल, अफसरों और सपा नेता पर लगाए गंभीर आरोप

Kaushambi News: कौशांबी जनपद में तैनात एक कांस्टेबल का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें कांस्टेबल ने पुलिस कप्तान और सपा नेता पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहा है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 13, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:16 PM IST
कौशांबी में कांस्टेबल का VIDEO वायरल, अफसरों और सपा नेता पर लगाए गंभीर आरोप
Image Credit: Kaushambi Police

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