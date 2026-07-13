कौशांबी में कांस्टेबल का VIDEO वायरल, अफसरों और सपा नेता पर लगाए गंभीर आरोप

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Kaushambi News: कौशांबी पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक कांस्टेबल अपने अधिकारियों और एक राजनीतिक नेता पर गंभीर आरोप लगाता दिखाई दे रहा है. पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं.
कांस्टेबल का वीडियो वायरल
दरअसल, वायरल वीडियो कौशांबी जनपद में तैनात कांस्टेबल अखिलेश कुमार का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहा है. इसके अलावा अखिलेश कुमार कहता दिख रहा है कि वह भगवान राम का भक्त है, सपा नेता इंद्रजीत सरोज अधिकारियों को शराब पीने के लिए पैसे देते हैं.
कप्तान पर लगाए आरोप
इतना ही नहीं कांस्टेबल ने अपने शीर्ष अफसर अजित पासवान पर मारपीट और गाली-गलौज करने का भी आरोप लगाया है. वीडियो में अखिलेश कुमार यह भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण और आरआई लाइन से शिकायत की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई. उधर, पुलिस का कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रहे कांस्टेबल अखिलेश कुमार शराब के नशे में थे और उनका आचरण पुलिस विभाग की अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है.
जांच के आदेश दिए
मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस अधीक्षक ने अपर पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को जांच अधिकारी नामित किया है. पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय और विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर जिले में चर्चा का माहौल है.