कौशांबी में कांस्टेबल का VIDEO वायरल, अफसरों और सपा नेता पर लगाए गंभीर आरोप

कप्तान पर लगाए आरोप

इतना ही नहीं कांस्टेबल ने अपने शीर्ष अफसर अजित पासवान पर मारपीट और गाली-गलौज करने का भी आरोप लगाया है. वीडियो में अखिलेश कुमार यह भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण और आरआई लाइन से शिकायत की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई. उधर, पुलिस का कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रहे कांस्टेबल अखिलेश कुमार शराब के नशे में थे और उनका आचरण पुलिस विभाग की अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है.