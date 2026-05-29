कौशांबी में दर्दनाक हादसा, बारिश से भरभराकर गिरा कच्चा मकान, मां-बेटे समेत तीन की मौत

Kaushamabi Accident News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में बीती रात में हुई तेज आंधी और बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया है. पश्चिम शरीरा कस्बे में कच्चा मकान गिरने से मलबे में दबकर मां, बेटे और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है. इस घटना के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई. यह घटना मंझनपुर तहसील क्षेत्र के पश्चिम शरीरा कस्बे की है. बताया जा रहा है कि सुबह तेज आंधी और बारिश के दौरान कच्चे मकान के ऊपर एक नीम का पेड़ गिर गया, जिससे पूरा मकान भरभराकर ढह गया.

परिवार और गांव में मातम पसरा

हादसे के वक्त परिवार घर के अंदर मौजूद था और सभी मलबे में दब गए. स्थानीय लोगों की मदद से जब तक मलबा हटाया गया, तब तक 26 वर्षीय माया देवी, उनके 3 वर्षीय बेटे अनुभव और 5 वर्षीय बेटी श्वेता की मौत हो चुकी थी. वहीं 7 वर्षीय अंकुश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने राहत कार्य शुरू कराया. हादसे के बाद परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है.

हमीरपुर में भी बड़ा हादसा

वहीं प्रयागराज में भी देर रात आई तेज आंधी -बारिश से बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के पोल गिर गए और प्रतापगढ़ में भी जमकर बारिश हुई है. उधर, हमीरपुर जिले में भी एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां बेतवा नदी पर बन रहा पुलिस आंधी-बारिश में ढह गया. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अभी भी दबे हुए हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

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यूपी में बदला मौसम का मिजाज

मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को यूपी के 43 जिलों में तेज आंधी चलेगी. हवा की गति 70 से 100 किलोमीटर प्रतिघंटा हो सकती है. इसके अलावा 40 से अधिक जिलों में ओलावृष्टि की आशंका है. सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं में भारी बारिश का भी अनुमान है.

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