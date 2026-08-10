Add Zee Business As A Preferred Source
App

कौशांबी में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस ने श्रद्धालुओं से भरी पिकअप में मारी टक्कर; एक की मौत, कई गंभीर घायल

Kaushambi Road Accident: उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक तेज रफ्तार रोडवेज बस श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक की मौत हो गई और 20 से ज्यादा श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Aug 10, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:06 PM IST
कौशांबी में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस ने श्रद्धालुओं से भरी पिकअप में मारी टक्कर; एक की मौत, कई गंभीर घायल

About the Author

Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गाजियाबाद में गार्ड ने ​युवक को चोर समझ मारी गोली, बिल्डिंग में रील बनाना पड़ा भारी
2
3
4
5