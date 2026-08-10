कौशांबी में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस ने श्रद्धालुओं से भरी पिकअप में मारी टक्कर; एक की मौत, कई गंभीर घायल

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Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. कोखराज थाना क्षेत्र के मलाका हाईवे पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने श्रद्धालुओं से भरी पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप में सवार श्रद्धालुओं में चीख-पुकार मच गई. हादसे में एक श्रद्धालु की मौत होने की सूचना है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. इनमें कई की हालत गंभीर है.
पिकअप में सवार थे श्रद्धालु, अचानक बस ने मारी टक्कर
जानकारी के मुताबिक, हादसा सोमवार सुबह करीब 11 बजे हुआ. श्रद्धालुओं से भरी पिकअप मलाका हाईवे से गुजर रही थी. इसी दौरान तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पिकअप को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर के बाद पिकअप में बैठे लोग घायल होकर फंस गए. मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
हादसे की सूचना मिलते ही कोखराज पुलिस टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिसकर्मियों ने पिकअप में फंसे घायलों को बाहर निकाला. सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किए जाने की भी जानकारी सामने आई है.
तीन घायलों की हालत गंभीर, हाईवे पर लगा जाम
बताया जा रहा है कि हादसे में घायल श्रद्धालुओं में कम से कम तीन की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं एक श्रद्धालु की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.
दुर्घटना के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. क्षतिग्रस्त वाहनों के सड़क पर खड़े होने से वाहनों की आवाजाही बाधित हुई. पुलिस ने क्रेन और अन्य संसाधनों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य कराया.
हादसे की वजह तलाश रही पुलिस
पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार को हादसे की प्रमुख वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी. अधिकारियों ने घायलों के उपचार और उनकी स्थिति की जानकारी जुटाने के साथ-साथ हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल शुरू कर दी है.
प्रतापगढ़ में कांवड़ियों से भरी पिकअप पलटी
उधार प्रतापगढ़ में ओवरटेक करने के चक्कर में कांवड़ियों से भरी पिकअप पलट गई. हादसे में पिकअप में सवार 10 कांवड़ियो घायल हो गए. सभी को सीएचसी लालगंज में भर्ती कराया गया है. सभी कांवड़िये कुंडा से घुईसरनाथ धाम बाबा का जलाभिषेक करने आए थे . हादसा लालगंज कोतवाली के डभियार गांव के पास हुआ.