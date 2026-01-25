Kaushambi News: कौशांबी में भयंकर सड़क हादसा, अचानक बेकाबू होकर पलटा ट्रैक्टर, दो मजदूरों की दर्दनाक मौत

Kaushambi Road Accident News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है. जिसमें दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. यह घटना पइंसा थाना क्षेत्र के कैमा गांव के पास की है.

बेकाबू होकर पलटा ट्रैक्टर

जानकारी के मुताबिक, ट्रैक्टर पर सवार मजदूर औरेनी गांव की ओर जा रहे थे. जैसे ही ट्रैक्टर कैमा गांव के पास पहुंचा, तो अचानक अनियंत्रित हो गया और पलट गया. ट्रैक्टर पलटने से उस पर सवार चार लोग उसके नीचे दब गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला.

दो मजदूरों की मौत, दो की हालत गंभीर

हालांकि, हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान सुरेश और बंसी के रूप में हुई है. सुरेश जाम गांव का निवासी था, जबकि बंसी अंधावा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है. वहीं हादसे में घायल बीरेंद्र और परवेज को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है.

उधर, मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

