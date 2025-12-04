Kaushambi News: कौशांबी में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से ट्रैक्टर पलटा, दो की मौत

Kaushambi News/अली मुक्तेदा: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में गुरुवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया. मिट्टी लेकर लौट रहे दो युवकों की उस वक्त मौत हो गई, जब एक तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 10 फीट नीचे गड्ढे में पलट गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद दोनों के शव बाहर निकाले.

कहां पर हुई ये घटना?

दरअसल, ये घटना संदीपनघाट थाना क्षेत्र के बदनपुर रोड पर हुई. ऐसा बताया जा रहा है कि यह दर्दनाक हादसा गुरुवार सुबह करीब चार बजे हुआ. मिट्टी ढोकर लौट रहा ट्रैक्टर जैसे ही चंदवारी चौराहा की ओर बढ़ा, तभी सामने से आ रहे एक अज्ञात डंपर ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी.

घंटो की कड़ी मेहनत के बाद शवों को बाहर निकाला गया

टक्कर के बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा. ट्रॉली पलटने से दोनों मजदूर मिट्टी में दब गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. हादसे के बाद डंपर चालक डंपर लेकर फरार हो गया. सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने घटनास्थल पर ट्रैक्टर पलटा देखा, तो तुरंत Dial-112 और संदीपनघाट थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम ने JCB और ग्रामीणों की मदद से कई घंटों की मेहनत के बाद शवों को बाहर निकाला.

मृतक की पहचान

मृतक लवकुश, उम्र 14 वर्ष, निवासी मुजाहिदपुर और दूसरा युवक अजय कुमार, उम्र 20 वर्ष, मजदूरी का काम करते थे. दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और रातभर की मजदूरी कर लौट रहे थे. ज़मीन पर बिखरी मिट्टी और टूटी ट्रॉली यह बता रही थी कि हादसा कितना भयावह रहा होगा. पुलिस ने मृतकों के मोबाइल से परिवार को सूचना दी. खबर मिलते ही परिजन बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे और रो-रोकर बेहाल हो गए. गांव में दो मौतों के बाद शोक और मातम का माहौल है. रिश्तेदार लगातार घर पहुंच रहे हैं.