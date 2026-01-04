'मेरी बेटी के साथ किया गलत काम…' टूटे दिल और प्रेम प्रसंग के डिप्रेशन में छात्र का खौफनाक कदम

Kaushambi News: कौशांबी जिले में कक्षा 10 के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक छात्र का गांव के ही लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी मामले में युवती के परिजनों ने थाने में उसके खिलाफ तहरीर दी थी.
Kaushambi News/अली मुक्तेदा: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर 10वीं के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. ऐसा बताया जा रहा है कि ये मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा हुआ है. किशोरी ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया था. एक दिन पहले ही छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.
कहां की है ये घटना?
यह घटना पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र की है, जहां पर 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने जब छात्र को फंदे से लटका देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जानकारी के मुताबिक, मृतक छात्र पर एक किशोरी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.
डिप्रेशन में था छात्र
किशोरी के गर्भवती होने के बाद कल ही पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था. माना जा रहा है कि इसी मुकदमे और सामाजिक दबाव के चलते छात्र डिप्रेशन में था. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी जेपी पांडे और थाना प्रभारी हरीश तिवारी मौके पर पहुंचे. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. क्षेत्राधिकारी ने थाना प्रभारी को मामले के हर पहलू से जांच करने के निर्देश दिए हैं.
सीओ का बयान
वहीं इस संबध में सीओ जेपी पांडेय ने बताया कि 3 जनवरी 2026 को पीड़िता की मां ने थाने में रोहित के खिलाफ तहरीर दी थी. जिसमें उसने आरोप लगया कि उसकी बेटी के साथ गांव का लड़का (रोहित) के द्वारा गलत काम किया गया है. जिसके बाद तुरंत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसके बाद आज पता चला है कि वह गांव के बाहर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है. ऐसा बताया जा रहा है कि रोहित चार भाई-बहनों में सबसे बड़ा था. उसके परिवार में दूसरे नंबर का भाई विकास (10), बहन सलोनी (8) और सबसे छोटा भाई जितेंद्र (6) हैं.
हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.