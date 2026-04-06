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मिशन शक्ति के तहत छात्रा बनी एक दिन की थाना प्रभारी, सीखी पुलिसिंग की बारीकियां

Kaushambi News:  कौशांबी में मिशन शक्ति अभियान के तहत करारी स्थित रिजवी कॉलेज ऑफ लॉ के छात्र-छात्राओं को सदर कोतवाली मंझनपुर का शैक्षिक भ्रमण कराया गया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को पुलिस व्यवस्था, कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था से जुड़े पहलुओं के प्रति जागरूक करना रहा.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 06, 2026, 03:47 PM IST
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मिशन शक्ति के तहत छात्रा बनी एक दिन की थाना प्रभारी, सीखी पुलिसिंग की बारीकियां

कौशांबी न्यूज/अली मुक्ता: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत करारी स्थित रिजवी कॉलेज ऑफ लॉ के छात्र-छात्राओं को सदर कोतवाली मंझनपुर का शैक्षिक भ्रमण कराया गया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को पुलिस व्यवस्था, कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था से जुड़े पहलुओं के प्रति जागरूक करना रहा. भ्रमण के दौरान छात्रों ने थाने के विभिन्न विभागों का अवलोकन किया और पुलिस के दैनिक कार्यों को करीब से समझा.

क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, कार्यक्रम के दौरान कोतवाली प्रभारी सुनील सिंह ने छात्रों को विस्तार से बताया कि किस प्रकार थाने में शिकायत दर्ज की जाती है और उसके बाद किस तरह उसकी जांच व निस्तारण किया जाता है. उन्होंने बताया कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य आमजन को न्याय दिलाना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है. छात्रों ने इस दौरान कई सवाल भी पूछे, जिनका अधिकारियों ने सरल भाषा में जवाब दिया.

महिला सुरक्षा और साइबर जागरूकता पर विशेष जोर
मिशन शक्ति टीम की एसआई राखी विश्वकर्मा ने छात्र-छात्राओं को महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि महिलाएं किसी भी प्रकार की समस्या होने पर निडर होकर पुलिस से संपर्क कर सकती हैं. साथ ही साइबर अपराधों से बचाव के उपायों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई, जिससे छात्र-छात्राएं डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रह सकें.

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छात्रा पारुल जायसवाल बनीं एक दिन की थाना प्रभारी
इस कार्यक्रम का सबसे आकर्षक हिस्सा उस समय रहा जब बीए एलएलबी की छात्रा पारुल जायसवाल को एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया गया. इस दौरान पारुल ने थाना प्रभारी की भूमिका निभाते हुए जन शिकायतें सुनीं और पीड़ितों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया. इस पहल से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारियों का व्यावहारिक अनुभव भी मिला.

युवाओं में बढ़ी जागरूकता और आत्मविश्वास
इस आयोजन से छात्र-छात्राओं में कानून व्यवस्था के प्रति समझ और विश्वास बढ़ा है. कार्यक्रम ने युवाओं को यह संदेश दिया कि पुलिस और आमजन के बीच सहयोग से ही एक सुरक्षित समाज का निर्माण संभव है.

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