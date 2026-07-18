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अंधविश्वास ने ले ली एक और जान! जहरीले जंतु के काटने पर अस्पताल की जगह झाड़-फूंक कराते रहे परिजन, 5 बच्चों के पिता की मौत

कौशांबी जिले में अंधविश्वास की वजह से एक 50 वर्षीय मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई. गंगा किनारे मछली पकड़ने गए नरेश कुमार को किसी जहरीले जंतु ने काट लिया, लेकिन अस्पताल ले जाने के बजाय परिजन झाड़-फूंक और घरेलू उपचार में लगे रहे. इलाज में हुई देरी के कारण उनकी मौत हो गई.

Written ByALI MUKTEDAEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 18, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:17 PM IST
अंधविश्वास ने ले ली एक और जान! जहरीले जंतु के काटने पर अस्पताल की जगह झाड़-फूंक कराते रहे परिजन, 5 बच्चों के पिता की मौत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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ALI MUKTEDA

ALI MUKTEDA

10 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. 17 दिसंबर 2021 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले सहारा टीवी में रिपोर्टर के रूप में काम कर चुके हैं.

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