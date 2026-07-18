अंधविश्वास ने ले ली एक और जान! जहरीले जंतु के काटने पर अस्पताल की जगह झाड़-फूंक कराते रहे परिजन, 5 बच्चों के पिता की मौत

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Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले में अंधविश्वास की एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है. गंगा किनारे मछली पकड़ने गए एक अधेड़ को किसी जहरीले जंतु ने काट लिया. समय पर अस्पताल ले जाने के बजाय परिजन झाड़-फूंक और घरेलू उपचार में उलझे रहे. इलाज में हुई देरी ने उनकी जान ले ली. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें व्यक्ति का चिकित्सकीय उपचार कराने के बजाय झाड़-फूंक की जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
कहां का है ये मामला?
मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र के गौसपुर गांव का है. जहा के रहने वाले 50 वर्षीय नरेश कुमार गंगा में मछली पकड़ने गए थे. घाट किनारे स्थित एक आश्रम के चबूतरे पर सोते समय उन्हें किसी जहरीले जंतु ने काट लिया. हालत बिगड़ने पर उन्होंने परिजनों को सूचना दी, लेकिन उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक और घरेलू उपचार के लिए अलग-अलग जगह ले जाया गया. इलाज में लगातार हुई देरी के कारण उनकी हालत गंभीर होती चली गई.
इसी दौरान झाड़-फूंक का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें चिकित्सकीय इलाज की जगह अंधविश्वास का सहारा लिया जा रहा है. ग्रामीणों के मुताबिक काफी देर तक यही सिलसिला चलता रहा. जब हालत पूरी तरह बिगड़ गई, तब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
मृतक नरेश कुमार मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे. परिवार में पत्नी, तीन बेटियां और दो बेटे हैं. घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक का माहौल है. सूचना पर संदीपन घाट पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस शव को पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी कर रही है.
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