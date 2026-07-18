अंधविश्वास ने ले ली एक और जान! जहरीले जंतु के काटने पर अस्पताल की जगह झाड़-फूंक कराते रहे परिजन, 5 बच्चों के पिता की मौत

कहां का है ये मामला?

मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र के गौसपुर गांव का है. जहा के रहने वाले 50 वर्षीय नरेश कुमार गंगा में मछली पकड़ने गए थे. घाट किनारे स्थित एक आश्रम के चबूतरे पर सोते समय उन्हें किसी जहरीले जंतु ने काट लिया. हालत बिगड़ने पर उन्होंने परिजनों को सूचना दी, लेकिन उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक और घरेलू उपचार के लिए अलग-अलग जगह ले जाया गया. इलाज में लगातार हुई देरी के कारण उनकी हालत गंभीर होती चली गई.