कक्षा में चाकू-चापड़ लेकर पहुंची शिक्षिका, डरे-सहमे बच्चे; VIDEO वायरल होते ही मचा हड़कंप

Kaushambi News: कौशांबी जिले के एक प्राथमिक विद्यालय से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में महिला शिक्षिका कक्षा के अंदर चाकू और चापड़ जैसे धारदार हथियार हाथ में लेकर बच्चों के सामने प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि इस घटना से छात्र-छात्राएं सहम गए हैं और अभिभावकों में भी चिंता का माहौल है. हालांकि शिक्षिका के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की भी चर्चा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. उधर शिक्षिका अपने को असुरक्षित होना का दावा किया जा रहा है. फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से मामले की जांच की जा रही है.