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कक्षा में चाकू-चापड़ लेकर पहुंची शिक्षिका, डरे-सहमे बच्चे; VIDEO वायरल होते ही मचा हड़कंप

Kaushambi News: कौशांबी के प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षिका के चाकू-चापड़ लेकर कक्षा में पहुंचने का वीडियो वायरल. बच्चे सहमे, शिक्षा विभाग ने जांच शुरू की.

Written ByALI MUKTEDAEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 17, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:56 PM IST
कक्षा में चाकू-चापड़ लेकर पहुंची शिक्षिका, डरे-सहमे बच्चे; VIDEO वायरल होते ही मचा हड़कंप
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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ALI MUKTEDA

ALI MUKTEDA

10 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. 17 दिसंबर 2021 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले सहारा टीवी में रिपोर्टर के रूप में काम कर चुके हैं.

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