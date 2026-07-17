कक्षा में चाकू-चापड़ लेकर पहुंची शिक्षिका, डरे-सहमे बच्चे; VIDEO वायरल होते ही मचा हड़कंप

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Kaushambi News: कौशांबी जिले के एक प्राथमिक विद्यालय से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में महिला शिक्षिका कक्षा के अंदर चाकू और चापड़ जैसे धारदार हथियार हाथ में लेकर बच्चों के सामने प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि इस घटना से छात्र-छात्राएं सहम गए हैं और अभिभावकों में भी चिंता का माहौल है. हालांकि शिक्षिका के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की भी चर्चा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. उधर शिक्षिका अपने को असुरक्षित होना का दावा किया जा रहा है. फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से मामले की जांच की जा रही है.
कहां का है मामला?
मामला कड़ा विकास खंड स्थित प्राथमिक विद्यालय लुकिया का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में महिला शिक्षिका शिखा कक्षा के अंदर दोनों हाथों में धारदार हथियार लेकर खड़ी दिखाई देती हैं. उनके इस व्यवहार से कक्षा में मौजूद बच्चे डरे और सहमे नजर आते हैं. वीडियो सामने आने के बाद अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षिका अक्सर इस तरह के हथियार लेकर स्कूल आती हैं. वहीं कुछ लोगों का दावा है कि शिक्षिका मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, लेकिन इस संबंध में कोई आधिकारिक मेडिकल पुष्टि सामने नहीं आई है. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन हरकत में आ गया है. शिक्षिका शिखा सिह अपने को असुरक्षित होने का दावा कर, चाकू चपड़ रखने को सही ठहरा रही है. उनका कहना है कि लोग अपनी सुरक्षा में बंदूक रखते है. हमको खतरा है, इस लिए चाकू चपड़ रखते है. लेकिन किससे खतरा है, ये नही बताया.
मौके पर पहुचे पुलिस के लोगो ने शिक्षिका से हथियार लेकर अपने कब्ज़े में ले लिया है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट बनाकर बीएसए को भेजा जाएगा. फिलहाल इस घटना ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों के व्यवहार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सभी की नजर शिक्षा विभाग की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी है.
छात्र आनंद ने बताया कि मैम चाकू से हम लोग को डराती है. वहीं इस संबंध में एबीएसए नीरज कुमार ने बताया कि मुझे इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मैंने यहां आकर अन्य टीचरों से भी बात की है. वहीं हमने मामले की जानकारी महिला टीचर के पति को दी तो उन्होंने इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब होना बताया है जिसमें हमने उनको स्कूल में भी बुलाया है.