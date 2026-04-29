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कौशांबी में सुसाइड कांड ने लिया नया मोड़, पुलिस पर उठे सवाल, न्याय की गुहार के बीच भाई लापता

Kaushambi News: कौशांबी जिले से एक बेहद भावुक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. कड़ा धाम थाना क्षेत्र के माता शीतला नगर में रहने वाले विकास कुमार की आत्महत्या अब सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि सिस्टम पर बड़ा सवाल बन चुकी है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 29, 2026, 03:32 PM IST
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फाइल फोटो
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कौशांबी/अली मुक्तेदा:  उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में विकास कुमार सुसाइड कांड अब और भी पेचीदा हो गया है. मामले में जहां एक ओर दहेज उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई है.

क्या है पूरा मामला?
मामला कड़ा धाम थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13, माता शीतला नगर का है. जानकारी के अनुसार, विकास मौर्य ने अपनी बहन प्रीति मौर्य की शादी 13 मार्च 2023 को फतेहपुर के आबूनगर निवासी सौरभ मौर्य से की थी. आरोप है कि शादी के बाद ससुराल पक्ष लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहा था. मांग पूरी न होने पर प्रीति को घर से निकाल दिया गया. बताया जा रहा है कि विकास अपनी बहन को लेकर एसपी के पास शिकायत करने जा रहा था. 

इसी दौरान मंझनपुर चौराहे पर उसकी मुलाकात सौरभ मौर्य से हुई, जहां उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई. इस घटना के बाद 16 मार्च को विकास कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों का आरोप है कि बहनोई की प्रताड़ना और धमकियों से तंग आकर उसने यह कदम उठाया. घटना के एक महीने बाद भी मुकदमा दर्ज न होने पर मृतक के छोटे भाई विवेक मौर्य की व्हाट्सएप चैट वायरल हो गई, जिसमें उसने लगातार न्याय की गुहार लगाई है. उसने आरोप लगाया कि आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और वे खुलेआम घूम रहे हैं. 

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साथ ही कड़ा धाम थाना प्रभारी पर भी मुकदमा दर्ज न करने का गंभीर आरोप लगाया गया है. वायरल चैट में विवेक ने यह भी लिखा कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्मघाती कदम उठा सकता है. उसने दावा किया कि उसने पुलिस को वीडियो, ऑडियो और सुसाइड नोट भी सौंपे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. 

मामले ने और गंभीर रूप तब ले लिया जब चैट वायरल होने के बाद विवेक मौर्य खुद लापता हो गया. परिवार किसी अनहोनी की आशंका से डरा हुआ है और लगातार पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. 

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