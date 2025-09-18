Kaushambi News:कौशांबी में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा, जाली दस्तावेज़ों से पासपोर्ट बनवा विदेश में कर रहा था नौकरी
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2927210
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

Kaushambi News:कौशांबी में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा, जाली दस्तावेज़ों से पासपोर्ट बनवा विदेश में कर रहा था नौकरी

 Kaushambi News: कौशांबी में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. मो. नदीम ने फर्जी दस्तावेजों से दो पासपोर्ट बनवाए और सऊदी अरब में नौकरी भी की. पासपोर्ट कार्यालय की सतर्कता से मामला उजागर हुआ. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 18, 2025, 04:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kaushambi News:कौशांबी में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा, जाली दस्तावेज़ों से पासपोर्ट बनवा विदेश में कर रहा था नौकरी

Kaushambi News/Ali Mukta: कौशांबी जिले से एक चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है. कड़ाधाम थाना क्षेत्र का रहने वाला मो. नदीम डबल पासपोर्ट घोटाले में फंस गये है. उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के सहारे पासपोर्ट बनवाया और कई बार विदेश जाकर नौकरी भी की.  पासपोर्ट कार्यालय की सतर्कता और पुलिस जांच से यह खेल उजागर हुआ. अब आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है.

शिकायत पत्र से खुला मामला
यह पूरा मामला तब सामने आया जब किसी अज्ञात शख्स ने एसपी कौशांबी को शिकायती पत्र दिया. पत्र में आरोप लगाया गया कि नदीम ने फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाया है. एसपी ने तत्काल जांच के आदेश दिए. जांच आगे बढ़ी तो चौकाने वाले तथ्य सामने आए.

दो पासपोर्ट और झूठी जानकारी
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि नदीम के पास दो पासपोर्ट हैं. पहले पासपोर्ट में उसने खुद को अनपढ़ बताया था, जबकि दूसरे पासपोर्ट में उसने पढ़ाई-लिखाई के फर्जी दस्तावेज़ लगा दिए. इन्हीं कूटरचित अभिलेखों के सहारे वह कई बार सऊदी अरब जाकर नौकरी करता रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

पासपोर्ट कार्यालय की सतर्कता
नदीम के दस्तावेजों पर जब पासपोर्ट कार्यालय को शक हुआ तो मामला एसपी कार्यालय तक पहुंचाया गया. जांच के दौरान आरोपी सही कागज़ दिखाने से बचता रहा. अंततः पुलिस की जांच में यह साबित हो गया कि उसने फर्जी कागज़ात का इस्तेमाल कर पासपोर्ट बनवाया था.

एफआईआर दर्ज, पुलिस की तलाश जारी
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी नदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. उसकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है और पुलिस टीम सक्रिय रूप से उसकी तलाश में लगी है.

पासपोर्ट व्यवस्था पर सवाल  
यह मामला पासपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है. आरोपी ने न केवल फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाया, बल्कि विदेश जाकर नौकरी भी की. सवाल यह है कि इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई और पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में इतनी बड़ी खामी क्यों सामने आई.

यह भी पढ़ें: यूपी के किस जिले में हैं सबसे ज्यादा तहसील? GK के महारथी भी नहीं बता पाएंगे

 

TAGS

kaushambi news

Trending news

kaushambi news
फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा, जाली दस्तावेज़ बनवा विदेश में कर रहा था नौकरी
Aazam Khan
आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
Mathura News
धुएं और लपटों में घिरी छात्रा, दरवाजा टूटा तो मिली लाश,बीटेक छात्रा की मौत से हड़कंप
balrampur news
पुलिया के नीचे मिला युवक का शव, मानसिक रूप से था अस्वस्थ,, पोस्टमॉर्टम के बाद सच
up international trade show
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारी में जुटा प्रशासन, CM योगी कल लेंगे जायजा
UP IPS Transfer
यूपी में 16 IPS के ट्रांसफर, देवरिया से हरदोई तक 10 जिलों के बदले कप्तान
Bahraich news
बहराइच में नाव पलटने से हुआ हादसा, पत्नी का अंतिम संस्कार करने गए पति समेत 3 की मौत
Varanasi News
वाराणसी नगर निगम की खुली पोल, नदारद दिखे अधिकारी-कर्मचारी तो मायूस लौटे फरियादी
jalaun news
जालौन में प्रदीप हत्याकांड में 30 साल बाद FIR दर्ज, न्याय की आस में पिता ने तोड़ा दम
Rishikesh news
ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर खड़े हुए सवाल, डॉक्टर-स्टॉफ की कमी
;