Kaushambi News:कौशांबी में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा, जाली दस्तावेज़ों से पासपोर्ट बनवा विदेश में कर रहा था नौकरी

Kaushambi News: कौशांबी में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. मो. नदीम ने फर्जी दस्तावेजों से दो पासपोर्ट बनवाए और सऊदी अरब में नौकरी भी की. पासपोर्ट कार्यालय की सतर्कता से मामला उजागर हुआ. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
Trending Photos
Kaushambi News/Ali Mukta: कौशांबी जिले से एक चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है. कड़ाधाम थाना क्षेत्र का रहने वाला मो. नदीम डबल पासपोर्ट घोटाले में फंस गये है. उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के सहारे पासपोर्ट बनवाया और कई बार विदेश जाकर नौकरी भी की. पासपोर्ट कार्यालय की सतर्कता और पुलिस जांच से यह खेल उजागर हुआ. अब आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है.
शिकायत पत्र से खुला मामला
यह पूरा मामला तब सामने आया जब किसी अज्ञात शख्स ने एसपी कौशांबी को शिकायती पत्र दिया. पत्र में आरोप लगाया गया कि नदीम ने फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाया है. एसपी ने तत्काल जांच के आदेश दिए. जांच आगे बढ़ी तो चौकाने वाले तथ्य सामने आए.
दो पासपोर्ट और झूठी जानकारी
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि नदीम के पास दो पासपोर्ट हैं. पहले पासपोर्ट में उसने खुद को अनपढ़ बताया था, जबकि दूसरे पासपोर्ट में उसने पढ़ाई-लिखाई के फर्जी दस्तावेज़ लगा दिए. इन्हीं कूटरचित अभिलेखों के सहारे वह कई बार सऊदी अरब जाकर नौकरी करता रहा.
पासपोर्ट कार्यालय की सतर्कता
नदीम के दस्तावेजों पर जब पासपोर्ट कार्यालय को शक हुआ तो मामला एसपी कार्यालय तक पहुंचाया गया. जांच के दौरान आरोपी सही कागज़ दिखाने से बचता रहा. अंततः पुलिस की जांच में यह साबित हो गया कि उसने फर्जी कागज़ात का इस्तेमाल कर पासपोर्ट बनवाया था.
एफआईआर दर्ज, पुलिस की तलाश जारी
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी नदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. उसकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है और पुलिस टीम सक्रिय रूप से उसकी तलाश में लगी है.
पासपोर्ट व्यवस्था पर सवाल
यह मामला पासपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है. आरोपी ने न केवल फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाया, बल्कि विदेश जाकर नौकरी भी की. सवाल यह है कि इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई और पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में इतनी बड़ी खामी क्यों सामने आई.
यह भी पढ़ें: यूपी के किस जिले में हैं सबसे ज्यादा तहसील? GK के महारथी भी नहीं बता पाएंगे