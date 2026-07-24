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पुणे से घर लौट रहा था बेटा, लेकिन पहुंची दो टुकड़ों में बंटी लाश; कौशांबी में मचा हड़कंप

कौशांबी के कोखराज थाना क्षेत्र में डीएफसी रेलवे ट्रैक पर पुणे से घर लौट रहे 28 वर्षीय युवक शिव कुमार का शव दो हिस्सों में मिला. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को आत्महत्या मानकर जांच कर रही है.

Written ByALI MUKTEDAEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 24, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:00 PM IST
पुणे से घर लौट रहा था बेटा, लेकिन पहुंची दो टुकड़ों में बंटी लाश; कौशांबी में मचा हड़कंप
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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ALI MUKTEDA

ALI MUKTEDA

10 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. 17 दिसंबर 2021 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले सहारा टीवी में रिपोर्टर के रूप में काम कर चुके हैं.

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