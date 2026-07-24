पुणे से घर लौट रहा था बेटा, लेकिन पहुंची दो टुकड़ों में बंटी लाश; कौशांबी में मचा हड़कंप

कहां की है ये घटना?

घटना कोखराज थाना क्षेत्र के गिरसा गांव की है. मृतक की पहचान 28 वर्षीय शिव कुमार पुत्र भैयालाल के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक शिव कुमार पुणे में नौकरी करता था और गुरुवार को ट्रेन से घर के लिए निकला था. उसने रास्ते में परिजनों से फोन पर बात भी की थी और शुक्रवार सुबह घर पहुंचने की जानकारी दी थी.