पुणे से घर लौट रहा था बेटा, लेकिन पहुंची दो टुकड़ों में बंटी लाश; कौशांबी में मचा हड़कंप

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kaushambi News: कौशांबी ज़िले में रेलवे ट्रैक पर एक युवक का दो टुकड़ों में शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक पुणे से अपने घर लौट रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसका शव डीएफसी रेलवे लाइन पर मिला. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को आत्महत्या मानकर जांच कर रही है.
कहां की है ये घटना?
घटना कोखराज थाना क्षेत्र के गिरसा गांव की है. मृतक की पहचान 28 वर्षीय शिव कुमार पुत्र भैयालाल के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक शिव कुमार पुणे में नौकरी करता था और गुरुवार को ट्रेन से घर के लिए निकला था. उसने रास्ते में परिजनों से फोन पर बात भी की थी और शुक्रवार सुबह घर पहुंचने की जानकारी दी थी.
पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए
शुक्रवार की भोर गिरसा गांव के पास डीएफसी रेलवे लाइन पर उसका शव दो हिस्सों में पड़ा मिला. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोखराज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.
मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. वहीं पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है.
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