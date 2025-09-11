Kaushambi News: शादी का दबाव, मारपीट और फिर मौत… कौशांबी में दिल दहला देने वाली घटना

Kaushambi Suicide Case/ Ali Mukta: कौशांबी के करारी थाना क्षेत्र के अड़हरा गाँव में गुरुवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब 18 वर्षीय युवती गुजराती का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला। इस घटना से पूरे गाँव में मातम पसर गया है.

परिजनों का आरोप, मनचले की वजह से गई जान

मृतका की माँ रानी देवी और पिता राजन लाल ने गाँव के ही एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं उनका कहना है कि आरोपी लंबे समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था. परिजनों का दावा है कि दो दिन पहले आरोपी ने गुजराती को शादी के लिए दबाव डालते हुए मारपीट भी की थी. इस घटना से अपमानित और मानसिक रूप से आहत होकर युवती ने आत्मघाती कदम उठाया.

पुलिस कार्रवाई और परिजनों का विरोध

घटना की सूचना मिलते ही करारी थाना पुलिस मौके पर पहुँची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेने और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की. लेकिन परिजनों ने साफ कह दिया कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती, वे शव का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। परिजनों और ग्रामीणों के विरोध के चलते पुलिस को समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

Add Zee News as a Preferred Source

गाँव में आक्रोश, जांच तेज

घटना के बाद अड़हरा गाँव में आक्रोश का माहौल है. ग्रामीण भी परिजनों के समर्थन में सामने आए हैं.फिलहाल पुलिस परिजनों को शांत कराने और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी भी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं