Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3181345
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

सिराथू छोड़ प्रयागराज की राह पर डिप्टी सीएम, 2027 में शहरी उत्तरी से चुनाव लड़ेंगे केशव प्रसाद मौर्य?

Keshav prasad Maurya: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जमीनी स्तर पर 2027 विधानसभा चुनाव के लिए शहर उत्तरी सीट पर ​सक्रियता बढ़ा दी है. खुद केशव प्रसाद मौर्य भी सक्रिय दिख रहे हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Apr 16, 2026, 07:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Keshav Prasad Maurya
Keshav Prasad Maurya

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की तारीख में अभी करीब दस महीने का समय है, लेकिन राजनैतिक दलों के साथ सियासी धुरंधर भी अपनी जोर आजमाईश के लिए अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं. यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर एक बड़ी सूचना आ रही है कि वह 2027 में कौशांबी के सिराथू विधानसभा के बजाय प्रयागराज के शहर उत्तरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारियों में हैं. 

केशव प्रसाद मौर्य ने खड़ी कर दी अपनी टीम
जानकारी के मुताबिक, जमीनी स्तर पर 2027 विधानसभा चुनाव के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने टीम भी खड़ी कर दी है. खुद केशव प्रसाद मौर्य भी शहर उत्तरी विधानसभा में सक्रिय हो गए हैं. बीते दो महीने के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने शहर उत्तरी विधानसभा के 100 से अधिक बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनका कुशलक्षेम जाना है. इतना ही नहीं महानगर की कमेटी में भी अपने करीबियों को अहम जिम्मेदारी दिलवाया है.

शहर उत्तरी सीट पर सक्रियता बढ़ी  
प्रयागराज की शहर उत्तरी की गिनती प्रदेश के सबसे शैक्षिक और बौद्धिक विधानसभा में होती है. शहर उत्तरी विधानसभा को बीजेपी का मजबूत गढ़ भी माना जाता है. शहर उत्तरी विधानसभा का जातीय समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में है. 1991 के बाद सिर्फ दो चुनाव में बीजेपी को शिकस्त मिली है, जबकि 5 चुनाव में बीजेपी का कमल खिला है. 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हर्षवर्धन बाजपेई ने उत्तरी से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की. हर्षवर्धन बाजपेई के पहले 1991, 1993, 1996 और 2002 में बीजेपी के डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौर ने शहर उत्तरी विधानसभा में कमल खिलाया था. 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हर्षवर्धन बाजपेई ने सपा के संदीप यादव को 54 हजार से अधिक मतों से शिकस्त दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

2027 के चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते केशव 
राजनैतिक विश्लेषक बाबा अभय अवस्थी का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य का कद बीजेपी में बड़ा है और कद के अनुरूप उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिल पाई थी. अपनी परंपरागत सीट सिराथू से ही केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा था. इसलिए 2027 के विधानसभा चुनाव में वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. शायद इसीलिए उन्होंने शहर उत्तरी विधानसभा को अपना नया सियासी ठिकाना बनाने के लिए सोचा है. सियासी समीकरण भी शहर उत्तरी विधानसभा का बीजेपी के पक्ष में है. बाबा अभय अवस्थी का कहना है कि बीजेपी के मौजूदा विधायक हर्षवर्धन बाजपेई को रिप्लेसमेंट करके चुनावी मैदान में उतरना केशव प्रसाद मौर्य के लिए आसान नहीं होगा. 

विधानसभा का चुनाव जीतना प्रतिष्ठा का सवाल 
वरिष्ठ पत्रकार अनंत राम कुशवाहा का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है. शायद इसीलिए उन्होंने बीजेपी के मजबूत गढ़ से अपनी तैयारी शुरू की है, लेकिन यह फैसला शायद जल्दबाजी वाला है, क्योंकि शहर उत्तरी विधानसभा बीजेपी की मजबूत शीट जरूर हो सकती है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के लिए यह सीट आसान हो यह जरूरी नहीं है. अनंत राम कुशवाहा का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य के शहर उत्तरी विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरने से बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बीच यहां मुकाबला हो सकता है, क्योंकि बीजेपी से अगर केशव प्रसाद मौर्य शहर उत्तरी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उनका सीधा मुकाबला मौजूदा बीजेपी विधायक हर्षवर्धन बाजपेई से हो सकता है. हर्षवर्धन बाजपेई सपा से या फिर कांग्रेस से अपनी दावेदारी कर सकते हैं. ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की राह शहर उत्तरी विधानसभा में भी आसान नहीं होने वाली है. 

यह भी पढ़ें : 2027 से पहले यूपी में ‘चिराग’ की एंट्री, बदलेगा सियासत का पूरा गणित?

TAGS

Keshav Prasad Maurya

Trending news

Keshav Prasad Maurya
सिराथू छोड़ प्रयागराज की राह पर डिप्टी सीएम, शहरी उत्तरी से चुनाव लड़ेंगे केशव मौर्य?
Lucknow latest news
संसद में 33% आरक्षण के निर्णय से आधी आबादी गदगद; पीएम मोदी के सम्मान में महायज्ञ
Sonbhadra News
सोनभद्र में एक साथ तीन चिताओं का दाह संस्कार, वेदांता प्लांट हादसे में गई थी जान
UP Politics
2027 से पहले यूपी में ‘चिराग’ की एंट्री, बदलेगा सियासत का पूरा गणित?
Sambhal news
प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या; संभल किसान हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा
Agra News
पिता की आंखों के सामने यमुना में कूद गई लाडली! प्रेमी पर दुष्कर्म का आरोप
Ghaziabad latest news
लखनऊ के बाद गाजियाबाद में झुग्गियों में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची कई दमकल गाड़ियां
kanpur latest news
बेकाबू रफ्तार और नींद की झपकी! डिवाइडर से बाइक टकराई, नाबालिग समेत तीन की मौत
Ghaziabad News
गाजियाबाद में स्मार्ट मीटर के विरोध में दिव्यांगजनों का प्रदर्शन, किये सड़क जाम
Sambhal news
संभल में बुलडोजर एक्शन: सरकारी जमीन पर बने अवैध ईदगाह और इमामबाड़ा ध्वस्त