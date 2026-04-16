सिराथू छोड़ प्रयागराज की राह पर डिप्टी सीएम, 2027 में शहरी उत्तरी से चुनाव लड़ेंगे केशव प्रसाद मौर्य?

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की तारीख में अभी करीब दस महीने का समय है, लेकिन राजनैतिक दलों के साथ सियासी धुरंधर भी अपनी जोर आजमाईश के लिए अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं. यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर एक बड़ी सूचना आ रही है कि वह 2027 में कौशांबी के सिराथू विधानसभा के बजाय प्रयागराज के शहर उत्तरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारियों में हैं.

केशव प्रसाद मौर्य ने खड़ी कर दी अपनी टीम

जानकारी के मुताबिक, जमीनी स्तर पर 2027 विधानसभा चुनाव के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने टीम भी खड़ी कर दी है. खुद केशव प्रसाद मौर्य भी शहर उत्तरी विधानसभा में सक्रिय हो गए हैं. बीते दो महीने के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने शहर उत्तरी विधानसभा के 100 से अधिक बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनका कुशलक्षेम जाना है. इतना ही नहीं महानगर की कमेटी में भी अपने करीबियों को अहम जिम्मेदारी दिलवाया है.

शहर उत्तरी सीट पर सक्रियता बढ़ी

प्रयागराज की शहर उत्तरी की गिनती प्रदेश के सबसे शैक्षिक और बौद्धिक विधानसभा में होती है. शहर उत्तरी विधानसभा को बीजेपी का मजबूत गढ़ भी माना जाता है. शहर उत्तरी विधानसभा का जातीय समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में है. 1991 के बाद सिर्फ दो चुनाव में बीजेपी को शिकस्त मिली है, जबकि 5 चुनाव में बीजेपी का कमल खिला है. 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हर्षवर्धन बाजपेई ने उत्तरी से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की. हर्षवर्धन बाजपेई के पहले 1991, 1993, 1996 और 2002 में बीजेपी के डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौर ने शहर उत्तरी विधानसभा में कमल खिलाया था. 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हर्षवर्धन बाजपेई ने सपा के संदीप यादव को 54 हजार से अधिक मतों से शिकस्त दी थी.

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2027 के चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते केशव

राजनैतिक विश्लेषक बाबा अभय अवस्थी का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य का कद बीजेपी में बड़ा है और कद के अनुरूप उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिल पाई थी. अपनी परंपरागत सीट सिराथू से ही केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा था. इसलिए 2027 के विधानसभा चुनाव में वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. शायद इसीलिए उन्होंने शहर उत्तरी विधानसभा को अपना नया सियासी ठिकाना बनाने के लिए सोचा है. सियासी समीकरण भी शहर उत्तरी विधानसभा का बीजेपी के पक्ष में है. बाबा अभय अवस्थी का कहना है कि बीजेपी के मौजूदा विधायक हर्षवर्धन बाजपेई को रिप्लेसमेंट करके चुनावी मैदान में उतरना केशव प्रसाद मौर्य के लिए आसान नहीं होगा.

विधानसभा का चुनाव जीतना प्रतिष्ठा का सवाल

वरिष्ठ पत्रकार अनंत राम कुशवाहा का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है. शायद इसीलिए उन्होंने बीजेपी के मजबूत गढ़ से अपनी तैयारी शुरू की है, लेकिन यह फैसला शायद जल्दबाजी वाला है, क्योंकि शहर उत्तरी विधानसभा बीजेपी की मजबूत शीट जरूर हो सकती है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के लिए यह सीट आसान हो यह जरूरी नहीं है. अनंत राम कुशवाहा का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य के शहर उत्तरी विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरने से बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बीच यहां मुकाबला हो सकता है, क्योंकि बीजेपी से अगर केशव प्रसाद मौर्य शहर उत्तरी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उनका सीधा मुकाबला मौजूदा बीजेपी विधायक हर्षवर्धन बाजपेई से हो सकता है. हर्षवर्धन बाजपेई सपा से या फिर कांग्रेस से अपनी दावेदारी कर सकते हैं. ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की राह शहर उत्तरी विधानसभा में भी आसान नहीं होने वाली है.

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