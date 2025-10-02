Advertisement
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

भूत भगाने के बहाने पत्नी को मार डाला..अवैध संबंध छिपाने रची साजिश, 43 साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. 43 साल पुराने मामले में ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Last Updated: Oct 02, 2025, 09:34 AM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या से जुड़े हैरान करने वाले मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 1982 में आरोपी को बरी करने का आदेश रद्द करते हुए जेल भेजा है. कोर्ट ने आरोपी और उसके साथी को गला दबाकर हत्या करने का दोषी पाया. कोर्ट ने इस मर्डर केस को अंधविश्वास को आधार बनाने वाला चौंकाने वाला मामला बताया.

43 साल पुराना मामला
करीब 43 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आरोपी अवधेश कुमार और उसके साथी माता प्रसाद को जस्टिस राजीव गुप्ता और हरवीर सिंह की बेंच ने 1984 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदलते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने सबूतों को नष्ट करे के लिए आईपीसी सेक्शन 201 के तहत तीन साल की सजा दी. यूपी सरकार की अपील लंबित रहने के दौरान दो अन्य आरोपियों की मौत हो गई.

पत्नी को गला घोंटकर मारा
अभियोजन पक्ष के मुताबिक अवधेश कुमार ने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाते हुए पकड़े जाने के बाद 6 अगस्त 1982 को अपनी 23 वर्षीय पत्नी कुसुमा देवी की हत्या कर दी. उस समय कुमार की उम्र 28 वर्ष थी. उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ कुसुमा की गला घोंटकर हत्या यह दावा करते हुए कर दी कि वह भूत भगाने का काम कर रहे थे.

दो सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश
इस जघन्य अपराध को छिपाने और सबूत मिटाने के लिए रातोंरात महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया. कोर्ट ने इसे 'अंधविश्वास का उदाहरण' बताए हुए कहा कि आज भी दूर-दराज के इलाकों में विभिन्न संस्कृतियों में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण चीजें अंधविश्वास पर आधारित हैं. जिन पर लगाम लगाने के लिए सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए. कोर्ट ने आरोपियों को दो सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया है.

