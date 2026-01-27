ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा से निष्कासित, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर ऐसा क्या कह दिया?

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर टिप्पणी करने पर किन्नर अखाड़ा ने श्रीयामायी ममतानंद गिरि (ममता कुलकर्णी) को निष्कासित कर दिया है.
Trending Photos
Mamta Kulkarni: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर टिप्पणी करने पर किन्नर अखाड़ा ने श्रीयामायी ममतानंद गिरि (ममता कुलकर्णी) को निष्कासित कर दिया है. किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डाॅ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने एक वीडियो भी जारी किया है. इसमें उन्होंने ममता कुलकर्णी के निष्कासन की घोषणा की है.
लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने जारी किया वीडियो
किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डाॅ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की ओर से जारी वीडियो में सुना जा सकता है कि वह कह रही हैं ज्योतिष्पीठ का विवाद उनके गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरसवती के बीच चल रहा था. इसके तमाम पहलू हैं, जिस पर हमें कुछ नहीं कहना.
किन्नर अखाड़ा पूरे विवाद से दूर
किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि प्रयागराज माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ जिस तरह की घटना हुई, उससे हम आहत हैं. हालांकि, इस विवाद से वह दूर हैं. ममतानंद ने बिना अखाड़े की अनुमति से इस मामले में बयान दिया है. इसलिए उन्हें अखाड़े से निष्कासित किया जाता है. बता दें कि ममता कुलकर्णी ने पिछले दिनों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर टिप्पणी की थी.
अविमुक्तेश्वरानंद को अहंकारी बताया था
उन्होंने कहा कि था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अहंकारी हैं. बड़े पद आसीन होने से पहले अहंकार त्यागना जरूरी है. ममता कुलकर्णी के इस बयान को किन्नर अखाड़ा ने गंभीरता से लिया है. अब पूरे मामले में किन्नर अखाड़ा ने उन्हें निष्कासित कर दिया है. पिछले साल महाकुंभ 2025 में किन्नर अखाड़ा ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद की उपाधि दी थी. उस समय भी संतों ने नाराजगी व्यक्त की थी.