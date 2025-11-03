किन्नर अखाड़े में बगावत शुरू, महामंडलेश्वर टीना मां का बड़ा ऐलान, नहीं थमा ममता कुलकर्णी विवाद?

Prayagraj News: प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा सुर्खियों में था. अब किन्नर अखाड़े में बगावत का दौर शुरू हो गया है. पहले आचार्य ऋषि दास ने किन्नर अखाड़े से खुद को अलग कर लिया तो वहीं अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर रहीं कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां और भवानी मां ने किन्नर अखाड़े से इस्तीफा दे दिया है.

ल्क्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर लगाए गंभीर आरोप

कौशल्यानंद गिरी ने इस्तीफा देते हुए किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी देश विरोधी तत्वों से घिरी हैं. किन्नर अखाड़ा अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है. इसलिए उन्होंने अब किन्नर अखाड़े से खुद को अलग करने का फैसला किया है.

नए अखाड़े के गठन का ऐलान

कौशल्यानंद गिरी ने महामंडलेश्वर पद के साथ किन्नर अखाड़े से इस्तीफा देते हुए नए अखाड़े के गठन का भी ऐलान किया है. कौशल्यानंद गिरी ने कहा कि 4 नवंबर को सनातनी किन्नर अखाड़े का गठन किया जाएगा. इसमें देशभर के किन्नर शामिल होंगे. वहीं, भवानी मां ने भी किन्नर अखाड़े से खुद को अलग किया है.

कौशल्यानंद गिरी का पट्टाभिषेक होगा

उन्होने कहा है कि किन्नर अखाड़ा अब अपने उद्देश्य से भटक गया है. इसलिए सनातनी किन्नर अखाड़े का गठन किया जा रहा है. 4 नवंबर को सनातनी किन्नर अखाड़े का गठन किया जाएगा, जिसमें कौशल्यानंद गिरी को आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर पट्टाभिषेक किया जाएगा. इसमें देश के कई राज्यों से किन्नर समाज के लोग शामिल होंगे.

