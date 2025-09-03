Kurukshetra News: बारिश के चलते भरभराकर गिरी घर की छत, मलबे में दबने से 2 भाइयों की मौत, 4 घायल

Kurukshetra News: कुरक्षेत्र में बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया है. शहर के शाहाबाद की अमर विहार कॉलोनी में कच्चे मकान की छत गिर गई. इस हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई. जबकि, चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. जैसे ही मकान भरभराकर गिरा तो चीख पुकार मच गई.

बारिश के चलते हुआ हादसा

फिर आनन-फानन में आसपास के लोगों ने घायलों को मलबे से निकाला. इसके बाद लोगों ने घायलों को शाहाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया. बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे यह हादसा हुआ. जब यह हादसा हुआ, उस वक्त सात लोग घर में सो रहे थे. एक व्यक्ति उठकर बाहर चला गया था. जिसके बाद 6 लोगों के ऊपर छत गिर गई.

काम करने आए थे मजदूर

मृतकों की पहचान यूपी के प्रयागराज के रहने वाले हैं. जिनकी पहचान संदीप और कुलदीप के रूप में हुई है. सभी काम करने के लिए शाहाबाद आए हुए थे. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. जानकारी के मुताबिक, पिछले एक महीने से लगातार बारिश हो रही है. जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

