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प्रयागराज में बड़ा हादसा: शटरिंग गिरने से ठेकेदार और मजदूर की मौत, मौके पर मची चीख-पुकार

Prayagraj Accident: प्रयागराज में नवाबगंज के लालगोपालगंज में बड़ा हादसा हो गया. यहां एक छत की शटरिंग गिरने से ठेकेदार और एक मजदूर की मौत हो गई.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 14, 2026, 06:51 PM IST
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प्रयागराज में शटरिंग गिरने से हादसा
प्रयागराज में शटरिंग गिरने से हादसा

Moh. Gufran/Prayagraj: प्रयागराज जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित लालगोपालगंज के दानियालपुर मोहल्ले में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया. निर्माणाधीन मकान की छत की ढलाई के दौरान शटरिंग अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में दो मजदूर मलबे में दब गए, जिनमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

क्या है पूरी घटना
जानकारी के अनुसार, प्रतापगढ़ जनपद के बरना हमीनपुर के पूरे खनऊ गांव निवासी शमशाद अली अपने मकान का निर्माण करा रहे थे. छत की ढलाई के दौरान शटरिंग को सहारा देने वाली लकड़ी की बल्ली अचानक टूट गई, जिससे पूरी शटरिंग गिर पड़ी और वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए.

हताहत मजदूरों को बाहर निकाला गया
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया.सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची.स्थानीय लोगों की मदद से बैकहो लोडर (जेसीबी) के जरिए मलबा हटाया गया और दोनों मजदूरों को बाहर निकाला गया.

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मृतक मजदूरों का ब्योरा
मलबे में दबे मजदूरों की पहचान 28 वर्षीय गुलशन पाल पुत्र हीरापाल निवासी रंभा का पूरा, थाना हथिगवां, प्रतापगढ़ और 22 वर्षीय मुकेश पुत्र पोती लाल निवासी भीमी, थाना हथिगवां, प्रतापगढ़ के रूप में हुई. दोनों को गंभीर हालत में कौड़िहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने गुलशन पाल को मृत घोषित कर दिया. वहीं मुकेश की हालत अत्यंत गंभीर थी और उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई. 

हादसे को लेकर एक्शन में प्रशासन
इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी. उधर, नगर पंचायत की ओर से भी बड़ा खुलासा हुआ है. अधिशासी अधिकारी पद्मजा मिश्रा ने बताया कि संबंधित भवन का मानचित्र स्वीकृत नहीं था और मकान मालिक को पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. 

पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में लिया
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकान मालिक शमशाद अली को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हादसे ने एक बार फिर निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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