प्रयागराज में भू माफिया के हौसले बुलंद, अपने नाम करा ली करोड़ों की सरकारी जमीन!
Prayagraj News:  प्रयागराज जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां भूमाफिया ने करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करा लिया. मामला की पोल खुली तो हड़कंप मच गया.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 22, 2025, 04:23 PM IST
Prayagraj News
Prayagraj News

प्रयागराज/मो.गुफरान: संगम नगरी प्रयागराज में भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। यहां सोरांव तहसील की डेढ़ बीघे सरकारी अस्पताल के लिए चिन्हित जमीन को फर्जी तरीके से भू माफियाओं ने राजस्व दस्तावेजों में अपने नाम दर्ज करा लिया. मामले की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया. जिला प्रशासन ने सोरांव तहसील में अस्पताल के लिए चिन्हित जमीन को वापस ग्राम सभा बंजर खाते में दर्ज करा दी है.

पार्षद की शिकायत पर एक्शन
यह कार्रवाई सोरांव तहसील के एसडीएम ने पार्षद आरती मौर्य व प्रमोद मौर्य से मिली शिकायत पर हुई जांच के आधार पर की है। वार्ड नंबर 39 की पार्षद आरती मौर्य के पति प्रमोद मौर्य ने बताया कि ग्राम सभा की यह जमीन 50 बेड के अस्पताल के लिए चिह्नित की गई थी, लेकिन भूमाफिया ने इस जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने का प्रयास किया. लेकिन जब उन्हें जानकारी हुई तो संबंधित तहसील में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद डीएम के आदेश पर जमीन को दुबारा सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया.

क्या बोले अधिकारी?
अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अस्पताल के नाम पर स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाएगी. पार्षद आरती मौर्य व प्रमोद मौर्य ने शिकायत दर्ज कराई थी कि नगर निगम सीमा में तहसील सोरांव के ग्राम महरूडीह में (गाटा संख्या 425, क्षेत्रफल 3060 हेक्टेयर) प्रयागराज-लखनऊ मार्ग से लगी ग्राम सभा बंजर खाते की जमीन है.

जांच में सही मिले आरोप
जमीन को भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर अपने और पत्नी के नाम दर्ज करा लिया है. इसकी जांच नायब तहसीलदार मध्यवर्ती से कराए जाने पर महरूडीह निवासी हीरालाल यादव और कुसुम देवी का फर्जी दस्तावेज के आधार पर नाम दर्ज होने की शिकायत सही पाई गई. उपजिलाधिकारी सोरांव ने जमीन ग्राम सभा में वापस दर्ज करने के आदेश के साथ भूमाफियों के विरुद्ध जांचकर कराकर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है.

दरअसल जमीन प्रयागराज-लखनऊ राजमार्ग से जुड़े होने के चलते करोड़ों की कीमत है, इसी के चलते भू माफियाओं ने इसे कब्जाने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय पार्षद और अधिकारियों की सतर्कता के चलते वे कब्जाने में असफल रहे.

