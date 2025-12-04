Advertisement
प्रयागराज

प्रयागराज में भूमाफिया का कारनामा! अतीक की कुर्क जमीन पर कर दी अवैध प्लाटिंग, राजस्व विभाग में मचा हड़कंप

Prayagraj News: माफिया अतीक के भाई अशरफ की गैंगस्टर के तहत कुर्क जमीन को बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. प्रयागराज के एयरपोर्ट इलाके में स्थित माफिया के भाई अशरफ की कुर्क जमीन कुछ वर्ष पहले गैंगस्टर के तहत कुर्क किया गया था.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 04, 2025, 04:12 PM IST
Prayagraj News
Prayagraj News

प्रयागराज/मो.गुफरान: माफिया अतीक के भाई अशरफ की गैंगस्टर के तहत कुर्क जमीन को बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. प्रयागराज के एयरपोर्ट इलाके में स्थित माफिया के भाई अशरफ की कुर्क जमीन कुछ वर्ष पहले गैंगस्टर के तहत कुर्क किया गया था, जिसे भूमाफिया मोहम्मद मुस्लिम ने अवैध तरीके से प्लाटिंग करके बेच दिया है. मामले की जानकारी होने के बाद हड़कंप मच गया है. राजस्व विभाग ने भूमाफिया मोहम्मद मुस्लिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है. पुलिस अब एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

भूमाफिया ने प्लाटिंग कर बेची जमीन
राजस्व विभाग की तरफ दर्ज कराई एफआईआर के मुताबिक प्रयागराज के देवघाट स्थित 477 आराजी संख्या में 355 वर्ग मीटर जमीन को 2008 में गैंगस्टर के तहत कुर्क किया गया था. जो माफिया अतीक के भाई पूर्व विधायक अशरफ के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी. जिसको अवैध संपत्ति मानते हुए पुलिस ने कुर्क कर नोटिस बोर्ड भी लगा दिया था, लेकिन भूमाफिया मोहम्मद मुस्लिम ने कुर्क जमीन पर लगे नोटिस बोर्ड को उखाड़ फेंका और प्लाटिंग करके जमीन को बेच भी दिया. 

राजस्व विभाग में मचा हड़कंप
मामले का खुलासा होने के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया. उपजिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए भू माफिया मोहम्मद मुस्लिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है. साथ ही कुर्क जमीन पर की गई अवैध प्लाटिंग को भी ध्वस्त कर दिया है. भूमाफिया मोहम्मद मुस्लिम के खिलाफ प्रयागराज के अलग अलग थानों में लगभग 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. शासन स्तर से मोहम्मद मुस्लिम को भूमाफिया घोषित किया गया है. 

माफिया अतीक का था बेहद करीबी
मोहम्मद मुस्लिम कभी माफिया अतीक का बेहद करीबी था. लेकिन माफिया अतीक के दुर्दिन शुरू हुए तो भूमाफिया मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक से किनारा कर लिया. अब अतीक के खात्मे के बाद भूमाफिया मोहम्मद मुस्लिम की नजर माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की अवैध संपत्तियों पर है. जिसको वह अवैध तरीके से बेचने में जुटा हुआ है. फिलहाल पुलिस ने अब भूमाफिया के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी.

