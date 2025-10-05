यूपी में बड़े पैमाने पर जजों का ट्रांसफर, नोएडा-गाजियाबाद-वाराणसी समेत इन जिलों को मिले नए डिस्ट्रिक्ट जज

UP District Judged Transfer: उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जजों का ट्रांसफर किया गया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर 130 न्यायिक अफसरों का तबादला हुआ है. नोएडा, गाजियाबाद, संभल, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी समेत कई जिलों को नए डिस्ट्रिक्ट जज मिले हैं. इसकी अधिसूचना रजिस्ट्रार ने जारी कर दी है.

39 जिलों को मिले नए डिस्ट्रिक्ट जज

इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मंजीत सिंह श्योराण ने अधिसूचना जारी कर दी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली के आदेश पर ये ट्रांसफर किए गए हैं. जिन जिलों को नए डिस्ट्रिक्ट जज मिले हैं, उनमें चंदौली, पीलीभीत, बुलंदशहर, देवरिया, जालौन, फतेहपुर, महोबा, नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज, बरेली, ललितपुर, कन्नौज, हरदोई, वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर नगर, सहारनपुर, सुल्तानपुर, महाराजगंज, संभल समेत कई जिले शामिल हैं.

किसे-किसे मिली नई जिम्मेदारी?

रजिस्ट्रार जनरल मंजीत सिंह श्योरण की अधिसूचना के मुताबिक, प्रतापगढ़ के जनपद न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी को प्रयागराज का जिला जज बनाया गया है. वहीं प्रयागराज के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश डॉ. बालमुकुंद को मऊ का जिला जज नियुक्त किया गया है. अन्य स्थानांतरित एचजेएस अधिकारियों में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल प्रतापगढ़ के पीठासीन अधिकारी दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी को जिला जज चंदौली बने हैं.

इस जिले को भी मिले नए जज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाथरस के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश रविंद्र कुमार चतुर्थ को जिला जज पीलीभीत, यूपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजय सिंह प्रथम को जिला जज बुलंदशहर, फतेहपुर के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल के पीठासीन अधिकारी धनेंद्र प्रताप सिंह को जिला जज देवरिया, सीतापुर के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश राम नगीना यादव को जिला जज महोबा बनाए गए हैं. इसके अलावा कई अन्य जजों को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.

