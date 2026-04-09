UP Board का अल्टीमेटम,नाम-एड्रेस की छोटी गलती भी पड़ेगी भारी, इस तारीख तक ही सुधार का आखिरी मौका!

Prayagraj News : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षिक विवरणों में त्रुटि सुधार का अंतिम अवसर घोषित किया है. बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी प्रकार की गलतियों को हर हाल में 10 अप्रैल 2026 तक ठीक कराया जाए.

जानिए पूरी बात

दरअसल, बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षार्थियों के नाम, माता-पिता के नाम, विषय चयन और जेंडर कोड में सुधार के लिए पहले भी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. इसके बावजूद कई छात्रों के विवरण में अब भी त्रुटियां पाई जा रही हैं, जो बोर्ड के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं.

जानें कहां कहां हो सकता है गलतियां

खासतौर पर अंग्रेजी में दर्ज नामों के गलत हिन्दी रूपांतरण (ट्रांसलिटरेशन) के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी सामने आई है. बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि इन त्रुटियों को समय रहते ठीक नहीं किया गया, तो छात्रों को भविष्य में प्रमाणपत्रों, मार्कशीट और अन्य जरूरी दस्तावेजों में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

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गलतियां को समय सीमा के भीतर ठीक करवाए

इसको लेकर यूपी बोर्ड ने सभी जिलों के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सख्त निर्देश दिए हैं. उन्हें अपने-अपने स्कूलों के सभी छात्रों के विवरणों की गहन जांच करने और किसी भी प्रकार की त्रुटि को निर्धारित समय सीमा के भीतर ठीक कराकर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजने के लिए कहा गया है. इतना ही नहीं, बोर्ड ने यह भी अनिवार्य किया है कि प्रत्येक विद्यालय एक प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) जमा करे, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्ष 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले किसी भी छात्र के विवरण में अब कोई त्रुटि शेष नहीं है.

जानें समय पर काम ना होने का नुकसान

बोर्ड ने इस कार्य को अत्यंत गंभीरता से लेने के निर्देश देते हुए साफ किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि निर्धारित समय सीमा तक यह कार्य पूरा नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारियों और विद्यालय प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. छात्रों और अभिभावकों को भी सलाह दी गई है कि वे अपने विवरणों की स्वयं जांच करें और किसी भी त्रुटि की जानकारी तुरंत अपने विद्यालय को दें, ताकि समय रहते सुधार सुनिश्चित किया जा सके.

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