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प्रयागराज में Lawyers vs Doctor... हाईकोर्ट पहुंचा जागृति शुक्ला मौत मामला, पुलिस से मांगी प्रोग्रेस रिपोर्ट

Prayagraj News: प्रयागराज में एसआरएन अस्पताल के डॉक्टर और वकील एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं. प्रयागराज में अधिवक्ता जागृति शुक्ला मौत मामला को हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 09, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:16 PM IST
प्रयागराज में Lawyers vs Doctor... हाईकोर्ट पहुंचा जागृति शुक्ला मौत मामला, पुलिस से मांगी प्रोग्रेस रिपोर्ट
Image Credit: Jagriti Shukla Death Case

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