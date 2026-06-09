इलाज के दौरान हो गई थी जागृति शुक्ला की मौत

बता दें कि अधिवक्ता जागृति शुक्ला की सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. इसके बाद वकीलों का गुस्सा फूट गया. वहीं, मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जागृति शुक्ला मौत मामले को संज्ञान में ले लिया. हाईकोर्ट में सवाल उठाया गया कि मृतक अधिवक्ता जागृति शुक्ला का घायलावस्था में बयान नहीं लिया गया. मुकदमा वादी के अलावा अन्य घायल अधिवक्ताओं का बयान भी अभी तक दर्ज नहीं किया गया. याचियों ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट से ज्यूडिशिल इंक्वायरी की मांग की है.