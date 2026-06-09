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Prayagraj News: प्रयागराज स्थित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल बवाल का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज पुलिस से प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब की है. 10 जून को सुबह 10 बजे तक पुलिस को प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना होगा. साथ ही केस डायरी और अब तक की पुलिस कार्रवाई की पूरी जानकारी भी देने को कहा गया है.
इलाज के दौरान हो गई थी जागृति शुक्ला की मौत
बता दें कि अधिवक्ता जागृति शुक्ला की सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. इसके बाद वकीलों का गुस्सा फूट गया. वहीं, मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जागृति शुक्ला मौत मामले को संज्ञान में ले लिया. हाईकोर्ट में सवाल उठाया गया कि मृतक अधिवक्ता जागृति शुक्ला का घायलावस्था में बयान नहीं लिया गया. मुकदमा वादी के अलावा अन्य घायल अधिवक्ताओं का बयान भी अभी तक दर्ज नहीं किया गया. याचियों ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट से ज्यूडिशिल इंक्वायरी की मांग की है.
यह है पूरा मामला
प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर जा रहीं अधिवक्ता जागृति शुक्ला को 20 मई को एक कार ने टक्कर मार दी थी. हादसे में अधिवक्ता जागृति शुक्ला बुरी तरह घायल हो गई थीं. उनके इलाज को लेकर 20 मई को एसआरएन के जूनियर डॉक्टरों और वकीलों के बीच विवाद हुआ था. वकीलों का आरोप है कि जूनियर डॉक्टरों ने इलाज के बजाय उनके साथ मारपीट की. इसके बाद से बवाल जारी है.
मोहसिन की हिरासत के बाद काम बंद
पुलिस ने मामले में डॉक्टरों के खिलाफ वकीलों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की. घायल जागृति शुक्ला को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया था, जहां घायल जागृति शुक्ला का सोमवार की सुबह में निधन हो गया. निधन के बाद एक बार फिर से वकीलों का गुस्सा फूट गया. सोमवार को वकीलों ने काम बंद रखा. वहीं, पुलिस ने जूनियर डॉक्टर मोहसिन को हिरासत में ले लिया था. मोहसिन पर हुई कार्रवाई को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने भी एसआरएन अस्पताल में कामकाज बंद कर दिया.
24 घंटे की मोहलत दी
वकीलों ने बैठक कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि पुलिस जागृति शुक्ला के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोपी स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों और जागृति को टक्कर मारने वाले वाहन के चालक को अविलंब गिरफ्तार करे. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसके लिए 24 घंटों की मोहलत दी है. इसके बाद अधिवक्ता कड़े कदम उठाएंगे.