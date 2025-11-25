Advertisement
सज-धज के दुल्हन करती रही इंतज़ार ! सात फेरों से पहले फांसी के फंदे पर लटक गया यूपी का लेखपाल

Fatehpur News: फतेहपुर में शादी से एक दिन पहले लेखपाल का शव घर में फांसी से लटका मिला.  26 नवंबर को जानी थी बारात. खुशियों के बीच छाया मातम.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 25, 2025, 04:51 PM IST
फतेहपुर न्यूज/अवनीश सिंह : उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई.  यहां शादी से मात्र एक दिन पहले लेखपाल सुधीर कुमार का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला 26 नवंबर को उनकी बारात जानी थी और घर में जहां खुशियों का माहौल होना चाहिए था, वहां मातम और चीख-पुकार गूंज उठी. परिवार के लोग सदमे में हैं और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल यह मामला फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के खजुहा कस्बे का है. परिजनों के अनुसार, शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं. रिश्तेदार घर पहुंचने लगे थे, मेहमानों के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं.  इसी बीच सुबह जब सुधीर के कमरे का दरवाजा देर तक नहीं खुला, तो परिजनों ने चिंतित होकर अंदर झांका.  दृश्य देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई सुधीर फंदे से लटके हुए थे. परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी

मौके पर SDM और पुलिस दल, जांच शुरू
सूचना मिलते ही SDM बिंदकी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और कमरे की गहन जांच की गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की सभी कोणों से जांच की जा रही है क्या यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई दबाव, विवाद या कारण जुड़ा हुआ है, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चलेगा

परिवार में कोहराम, गांव में शोक की लहर
सुधीर की शादी को लेकर घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार को टूटकर रख दिया. दुल्हन पक्ष को भी सूचना दी गई, जहां खबर सुनते ही चीख-पुकार मच गई। दोनों परिवारों में मातम छा गया है

पुलिस गहनता से खंगाल रही सुराग
पुलिस मोबाइल फोन, कमरे के हालात और रिश्तों से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है.  अधिकारियों का कहना है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरा मामला रहस्यमय बना हुआ है.

