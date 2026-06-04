प्रतापगढ़: जमीन विवाद सुलझाने के नाम पर लेखपाल ने किया महिला का यौन शोषण, अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल

प्रतापगढ़ न्यूज/सुनील यादव : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक बेहद गंभीर घटना सामने आई है. यहां रानीगंज तहसील में तैनात एक लेखपाल पर जमीन विवाद का निस्तारण कराने के नाम पर एक फरियादी महिला के साथ रेप करने और बाद में अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला देल्हुपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है. पीड़ित महिला का किसी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके सिलसिले में वह तहसील के चक्कर लगा रही थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात रानीगंज तहसील में तैनात लेखपाल संदीप तिवारी से हुई.आरोप है कि लेखपाल ने महिला को जमीन का विवाद जल्द हल कराने का झांसा दिया. पीड़िता का आरोप है कि काम करने का भरोसा देकर आरोपी लेखपाल ने उसे अपने ऑफिस बुलाया. वहां एकांत का फायदा उठाकर लेखपाल ने महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. इतना ही नहीं, आरोपी ने इस पूरी घटना का अश्लील वीडियो भी बना लिया.

वीडियो का डर दिखाकर लगातार किया शोषण

रेप के बाद से ही लेखपाल ने उस अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और महिला को लगातार ब्लैकमेल करने लगा. आरोपी लेखपाल के इस डरावने खेल से महिला मानसिक रूप से काफी टूट गई थी. बाद में भी लेखपाल की धमकियां बंद नहीं हुईं, तब पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और पूरी आपबीती परिजनों को बताई.

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पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

परिजनों के साथ महिला देल्हुपुर थाने पहुंची और आरोपी लेखपाल संदीप तिवारी के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रेप और ब्लैकमेलिंग समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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