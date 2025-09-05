प्रयागराज में लेटे हनुमान जी का पांचवीं बार जलाभिषेक, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा-यमुना का मंदिर में हुआ स्वागत
प्रयागराज में लेटे हनुमान जी का पांचवीं बार जलाभिषेक, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा-यमुना का मंदिर में हुआ स्वागत

Prayagraj News: प्रयागराज में एकबार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. गंगा और यमुना के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. संगम स्थित लेटे हनुमान जी का मां गंगा और मां यमुना ने पांचवीं बार जलाभिषेक कराया है. 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 05, 2025, 07:03 PM IST
Trending Photos

प्रयागराज/मो.गुफरान: प्रयागराज में एकबार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. गंगा और यमुना के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. संगम स्थित लेटे हनुमान जी का मां गंगा और मां यमुना ने पांचवीं बार जलाभिषेक कराया है. यह अद्भुत संयोग शुक्रवार को बना है जब दोनों नदियों का जल हनुमान मंदिर के परिसर में पहुंचा है.

सालभर में पांचवीं बार जलाभिषेक
इस ख़ास मौके पर लेटे हनुमान मंदिर के महंत बलबीर गिरी महराज ने मां गंगा और मां यमुना का विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया है. यह पहला मौका है जब एक वर्ष में पांचवीं बार पवनसुत हनुमान को जलाभिषेक कराने के लिए मां गंगा और मां यमुना उनके दरबार में पहुंची हैं. इस ख़ास संयोग को लेकर हर कोई बेहद उत्साहित है, मंदिर के महंत बलबीर गिरी महराज इसे बेहद ख़ास बता रहें हैं.

फलदायी होते हैं दर्शन
बता दें कि प्रयागराज के संगम स्थित लेटे हुए बजरंगबली विश्व प्रसिद्ध हैं. संगम स्नान के बाद लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन बेहद फलदाई माना जाता है. श्रद्धालु देश के किसी भी हिस्से से जब संगम आते हैं तो वह लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन जरूर करते हैं. मान्यता है कि संगम स्नान के बाद जब लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करते हैं तो उनके कामनाओं की पूर्ति होती है.

कब खुलेंगे दर्शन के लिए कपाट
इसी वजह से ख़ास पर्व और स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालु लेटे हनुमान जी का दर्शन जरूर करते हैं. शुक्रवार को एक साल में पहली बार संगम स्थित लेटे हनुमान जी को पांचवीं बार मां गंगा और मां यमुना ने जलाभिषेक कराया है. मां गंगा और मां यमुना के आगमन के साथ आज से बजरंगबली जलशयन में रहेंगे. मंदिर का कपाट आज से जल वापसी तक बंद कर दिया गया है. मां गंगा और मां यमुना के वापसी के बाद अब लेटे हनुमान मंदिर का कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला जाएगा.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा दावा, कांग्रेस-राजद पर साधा निशाना

 

prayagraj news

