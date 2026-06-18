अखिलेश यादव पर बोला हमला

वहीं, राम मंदिर में कथित चढ़ावा गबन मामले पर सांसद ने कहा कि भगवान राम सभी के हैं और जो भी दोषी होगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि आस्था और न्याय दोनों का सम्मान होना चाहिए. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए अरुण भारती ने कहा कि जिस समाज से वह वोट लेते हैं, उसी समाज के नहीं होते. उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति केवल चुनावी लाभ तक सीमित है, जबकि लोजपा (रामविलास) समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है.