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Kaushambi News: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में छोटे दलों ने बगावत शुरू कर दी है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. पार्टी यूपी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है. कौशांबी पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के जमुई सांसद अरुण भारती ने ये ऐलान किया है.
लोजपा सांसद का बड़ा ऐलान
दरअसल, लोजपा के जमुई सांसद अरुण भारती गुरुवार को यूपी के कौशांबी पहुंचे. यहां उन्होंने चायल विधानसभा क्षेत्र के दलियानपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन और दलित पंचायत में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि लोजपा (आर) प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी. वहीं, सांसद ने विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला भी बोला.
कौशांबी पहुंचे लोजपा सांसद
जमुई सांसद अरुण भारती का कौशांबी आगमन कार्यकर्ताओं के उत्साह के बीच हुआ. चायल विधानसभा के दलियानपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन और दलित पंचायत में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है.
वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप
सांसद अरुण भारती ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में साइकिल का सपना दिखाकर सूरज चुनाव चिन्ह को साइकिल पर बेच दिया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं और जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं.
अखिलेश यादव पर बोला हमला
वहीं, राम मंदिर में कथित चढ़ावा गबन मामले पर सांसद ने कहा कि भगवान राम सभी के हैं और जो भी दोषी होगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि आस्था और न्याय दोनों का सम्मान होना चाहिए. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए अरुण भारती ने कहा कि जिस समाज से वह वोट लेते हैं, उसी समाज के नहीं होते. उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति केवल चुनावी लाभ तक सीमित है, जबकि लोजपा (रामविलास) समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है.