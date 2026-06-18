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यूपी चुनाव 2027 से पहले एनडीए में बगावत? चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा ऐलान

Kaushambi News: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने बड़ा ऐलान कर सियासी पारा बढ़ा दिया है. यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 18, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:10 PM IST
यूपी चुनाव 2027 से पहले एनडीए में बगावत? चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा ऐलान
Image Credit: Chirag Paswan

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