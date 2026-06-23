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प्रयागराज बेसमेंट में चल रहे लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर, क्या है ये किसी बड़ी त्रासदी का न्योता

Prayagraj News: दिल्ली और लखनऊ में बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों में हुए दर्दनाक हादसों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इन घटनाओं में मासूम छात्रों की जान चली गई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया. लेकिन इन सबके बावजूद प्रयागराज में स्थिति जस की तस बनी हुई है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 23, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:31 AM IST
प्रयागराज बेसमेंट में चल रहे लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर, क्या है ये किसी बड़ी त्रासदी का न्योता

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