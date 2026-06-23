सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी

जी मीडिया की पड़ताल में प्रयागराज के व्यस्त मनमोहन पार्क चौराहे पर स्थित 'मां पार्वती डिजिटल लाइब्रेरी' का सच सामने आया. यह लाइब्रेरी एक बेसमेंट में चलाई जा रही है. मौके पर जो स्थिति दिखी, वह बेहद डरावनी है. लाइब्रेरी के भीतर छात्रों के आने-जाने के लिए मात्र एक संकरा रास्ता है. यदि किसी आपातकालीन स्थिति में यहां भगदड़ मचती है या आग लगती है, तो छात्रों के बाहर निकलने का कोई दूसरा सुरक्षित विकल्प नहीं है. यह लापरवाही न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यहां पढ़ने वाले हर छात्र की जान के साथ सीधा खिलवाड़ है.