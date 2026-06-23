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प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: दिल्ली और लखनऊ में बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों में हुए दर्दनाक हादसों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इन घटनाओं में मासूम छात्रों की जान चली गई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया. लेकिन इन सबके बावजूद प्रयागराज में स्थिति जस की तस बनी हुई है.यहां सैकड़ों की संख्या में कोचिंग संस्थान और डिजिटल लाइब्रेरी बिना किसी सुरक्षा मानक के मौत के कुएं की तरह संचालित हो रहे हैं.
सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी
जी मीडिया की पड़ताल में प्रयागराज के व्यस्त मनमोहन पार्क चौराहे पर स्थित 'मां पार्वती डिजिटल लाइब्रेरी' का सच सामने आया. यह लाइब्रेरी एक बेसमेंट में चलाई जा रही है. मौके पर जो स्थिति दिखी, वह बेहद डरावनी है. लाइब्रेरी के भीतर छात्रों के आने-जाने के लिए मात्र एक संकरा रास्ता है. यदि किसी आपातकालीन स्थिति में यहां भगदड़ मचती है या आग लगती है, तो छात्रों के बाहर निकलने का कोई दूसरा सुरक्षित विकल्प नहीं है. यह लापरवाही न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यहां पढ़ने वाले हर छात्र की जान के साथ सीधा खिलवाड़ है.
हादसों से सबक क्यों नहीं?
प्रयागराज, जिसे शिक्षा का हब माना जाता है, वहां हजारों छात्र अपना भविष्य संवारने के लिए आते हैं. ये छात्र बेसमेंट में बनी इन लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई करते हैं. विडंबना यह है कि प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद, कोचिंग संचालक और लाइब्रेरी मालिक मुनाफे के चक्कर में अग्नि शमन, हवा-रोशनी और निकास द्वार जैसे बुनियादी सुरक्षा मानकों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं. प्रशासन की चुप्पी यह सवाल खड़ा करती है कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है?
प्रशासन की जिम्मेदारी और सख्त कार्रवाई की जरूरत
सिर्फ दिखावटी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा. प्रयागराज विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन को अब युद्ध स्तर पर अभियान चलाना होगा. शहर के हर उस संस्थान को सील किया जाना चाहिए जो सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करता. इसके साथ ही, इन संस्थानों को रिहायशी इलाकों के बेसमेंट से हटाकर सुरक्षित और खुले परिसरों में स्थानांतरित करना अनिवार्य होना चाहिए.
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