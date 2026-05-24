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प्रयागराज: बिजली पोल से गिरकर लाइनमैन की मौत, परिजनों ने किया सड़क जाम

Prayagraj News: प्रयागराज जिले के सराय ममरेज थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. बिजली का फॉल्ट ठीक करने के लिए पोल पर चढ़े एक लाइनमैन की ऊंचाई से गिरने के कारण दर्दनाक मौत हो गई.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 24, 2026, 05:54 PM IST
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प्रयागराज: बिजली पोल से गिरकर लाइनमैन की मौत, परिजनों ने किया सड़क जाम

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सराय ममरेज थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. बिजली का फॉल्ट ठीक करने के लिए पोल पर चढ़े एक लाइनमैन की ऊंचाई से गिरने के कारण दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर घंटों तक सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया. 

क्या है मामला ? 
जानकारी के अनुसार, संबंधित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर एक लाइनमैन फॉल्ट ठीक करने के लिए बिजली के पोल पर चढ़ा था. काम के दौरान वह अचानक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों और सहकर्मियों ने उसे आनन-फानन में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

परिजनों का फूटा गुस्सा
लाइनमैन की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. घटना से आक्रोशित परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण शव को सराय ममरेज मुख्य मार्ग पर लेकर पहुंच गए. उन्होंने शव को सड़क के बीचों-बीच रखकर चक्काजाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बिजली विभाग के जेई (JE) की लापरवाही के कारण ही यह हादसा हुआ है. उन्होंने सुरक्षा उपकरणों की कमी और विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए.

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तीन घंटे तक रहा अफरा-तफरी का माहौल
परिजनों के हंगामे और सड़क जाम के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. लगभग 3 घंटे तक इलाके में तनाव और हंगामे का माहौल बना रहा. मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया. विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच और उचित मुआवजे का आश्वासन दिए जाने के बाद ही परिजन शांत हुए और चक्काजाम समाप्त किया गया.

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
हंगामा शांत होने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मामले की गहनता से जांच की जाएगी. दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और एक बार फिर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं.

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