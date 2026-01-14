Makar Sankranti 2026 Live: माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, वाहनों की नो एंट्री, पैदल ही जा सकेंगे स्नान घाट

Makar Sankranti 2026 snan: मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी या फिर 15 जनवरी को इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. ज्योतिषाचार्यों ने मकर संक्रांति तिथि को लेकर भ्रम दूर कर दिया है.
Makar Sankranti 2026 Live Updates: प्रयाराज में चल रहे माघ मेले में इस बार मकर संक्रांति स्नान पर भारी भीड़ पहुंचने की संभावना है. मेला प्रशासन ने मंगलवार यानी 13 जनवरी से ही चार पहिया वाहनों की एंट्री बैन कर दी है. मेला प्रशासन का अनुमान है कि मकर संक्रांति स्नान पर्व पर 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे. इसे देखते हुए मेला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है. स्नान घाटों पर भीड़ नियंत्रण के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं.
19 जनवरी तक नो एंट्री
वाहनों की नो एंट्री की व्यवस्था 19 जनवरी की रात 12 बजे तक लागू रहेगी. भारी वाहनों को जिले की सीमा में प्रवेश करने से पहले डायवर्जन वाले मार्गों पर मोड़ दिया गया.
दो दिन बाद मौनी अमावस्या का स्नान
मकर संक्रांति स्नान के दो दिन बाद ही यानी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या स्नान पर्व है. ऐसे में मंगलवार की रात आठ बजे से भारी वाहनों को नो इंट्री प्वाइंट पर रोक दिया गया.
मंगलवार से ही आने लगी भीड़
मकर संक्रांति पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ मंगलवार से ही आनी शुरू हो गई है. मेला के सभी आश्रय स्थल पैक हो गए हैं. कल्पवास कर रहे संतों और गृहस्थों के शिविरों में भी लोग पहुंचे हैं.
दो दिन लगाएं पुण्य की डुबकी
पौष पूर्णिमा से शुरू हुए माघ मेला 2026 में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है. श्रद्धालु बुधवार और गुरुवार को गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पुण्य की डुबकी लगाएंगे.
मकर संक्रांति का स्नान कब?
मकर संक्रांति की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी या फिर 15 जनवरी को?. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, 14 जनवरी को रात्रि 9 बजकर 39 मिनट पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है. यह पर्व सूर्य का है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार 15 जनवरी को सूर्योदय के समय स्नान एवं दान का शुभ माना जाएगा. 14 जनवरी को षटतिला एकादशी है. ऐसी स्थिति में 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी.
तीन जनवरी से शुरू हुआ था माघ मेला
इस साल माघ मेले का 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ और इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन यानी 15 फरवरी को होगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माघ मेला में संगम में स्नान करने से व्यक्ति को अमृत गुण प्राप्त होते हैं.