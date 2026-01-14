Makar Sankranti 2026 Live: माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, वाहनों की नो एंट्री, पैदल ही जा सकेंगे स्नान घाट

Makar Sankranti 2026 Live Updates: प्रयाराज में चल रहे माघ मेले में इस बार मकर संक्रांति स्नान पर भारी भीड़ पहुंचने की संभावना है. मेला प्रशासन ने मंगलवार यानी 13 जनवरी से ही चार पहिया वाहनों की एंट्री बैन कर दी है. मेला प्रशासन का अनुमान है कि मकर संक्रांति स्नान पर्व पर 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे. इसे देखते हुए मेला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है. स्नान घाटों पर भीड़ नियंत्रण के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source