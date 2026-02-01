UP Breaking News Live: बजट की घड़ी...उम्मीदें बड़ी, निर्मला सीतारमण की पोटली पर निगाहें टिकीं; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP Breaking News Live: 1 फरवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. आज केंद्र सरकार से यूपी को बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है. दरअसल, 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने वाली हैं. जिसपर निगाहें टिकीं हुई हैं. उधर, माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं. गंगा तटों पर तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होने लगी थी. अब अगर मौसम की बात करें तो यूपी में फरवरी की शुरुआत बारिश के साथ हुई है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

