प्रयागराज

UP Breaking News Live: बजट की घड़ी...उम्मीदें बड़ी, निर्मला सीतारमण की पोटली पर निगाहें टिकीं; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए  ZEE UP-UK के साथ.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 07:07 AM IST
UP Breaking News
UP Breaking News Live: 1 फरवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. आज केंद्र सरकार से यूपी को बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है. दरअसल, 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने वाली हैं. जिसपर निगाहें टिकीं हुई हैं. उधर, माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं. गंगा तटों पर तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होने लगी थी. अब अगर मौसम की बात करें तो यूपी में फरवरी की शुरुआत बारिश के साथ हुई है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

01 February 2026
07:03 AM

Union Budget 2026 Expectations: केंद्रीय बजट पर टकटकी लगाए बैठा यूपी!
आजाद भारत के इतिहास में पहली बार रविवार को केंद्रीय बजट संसद में पेश होने वाला है. जिससे उत्तर प्रदेश को बड़ी उम्मीदें हैं. केंद्र सरकार से मेट्रो के नए प्रोजेक्ट, हाइवे के अलावा डिफेंस कॉरिडोर के लिए विशेष पैकेज मिलने की आस है. 

06:30 AM

UP Rain Alert: यूपी वालों अगले 48 घंटे भारी....आफत का ट्रिपल अटैक
उत्तर प्रदेश में फरवरी की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई है. जिससे प्रदेश में पारा और गिरने वाला है. कुछ जिलों में हल्का और कुछ में मध्यम कोहरा छाया रहा.

up breaking newsPrayagraj Magh MelaUnion Budget 2026fm nirmala sitharaman speechup latest news in hindiUP Breaking Samachar

