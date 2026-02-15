Advertisement
प्रयागराज

UP Breaking News Live: देश भर में महाशिवरात्रि की धूम, प्रयागराज में माघ मेले का समापन आज, पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Live: उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए  ZEE UP-UK के साथ.

 

 


 

Feb 15, 2026, 07:02 AM IST
UP Breaking News Live: 15 फरवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम है. संगम की रेती पर आस्था, अध्यात्म और विश्वास का संगम ‘माघ मेला 2026’ अब अपने वैभवशाली समापन की ओर अग्रसर है. रविवार, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर छठे और अंतिम स्नान पर्व के साथ इस ‘मिनी कुंभ’ का औपचारिक समापन होगा.  इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ने प्रशासन और सरकार के सभी पुराने अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए एक नया वैश्विक रिकॉर्ड कायम किया है.अब अगर मौसम की बात करें तो आज यूपी के सभी जिलों में आसमान साफ रहने वाला है.

15 February 2026
06:55 AM

UP News Today Live:सीएम योगी ने की पूजा-अर्चना 
मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में पूजा की 
प्रदेश में सुख-शांति की कामना की 
पुलिस-प्रशासन अलर्ट 

06:32 AM

UP Breaking News Live: महाशिवरात्रि पर काशी में जनसैलाब
काशी विश्वनाथ धाम की अद्भुत छटा
भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही 
लग रहे बम भोले के जयकारे 

06:32 AM

UP News Today Live: महाशिवरात्रि पर्व पर संगम तट पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब
लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में लगा रहे पुण्य की डुबकी. ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालु त्रिवेणी में लगा रहे पुण्य की डुबकी. संगम के चारों तरफ आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है. सुबह 6 बजे तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया स्नान. महाशिवरात्रि पर्व के साथ माघ मेले का भी आज औपचारिक समापन हो जाएगा.

 

06:31 AM

Prayagraj Magh Mela 2026: महाशिवरात्रि पर्व पर संगम तट पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब
लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में लगा रहे पुण्य की डुबकी
ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालु त्रिवेणी में लगा रहे पुण्य की डुबकी,
संगम के चारों तरफ आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है

06:29 AM

Prayagraj Magh Mela 2026: CM योगी ने दी महाशिवरात्रि की बधाई 
महादेव की उपासना को समर्पित पर्व- सीएम योगी 
'हर पथ में मंगल का संचार हो, यही प्रार्थना'
महाशिवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं- सीएम योगी 
'बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे'

