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UP Top News: NEET अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, प्रयागराज ट्रिपल मर्डर का खुलासा और मोहर्रम पर सख्ती

UP News Today Live: उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में NEET अभ्यर्थियों को UPSRTC बसों में 50% छूट, प्रयागराज ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा, मोहर्रम को लेकर योगी सरकार के सख्त निर्देश और मुजफ्फरनगर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप का मामला शामिल है.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 17, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:35 AM IST
UP Top News: NEET अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, प्रयागराज ट्रिपल मर्डर का खुलासा और मोहर्रम पर सख्ती
Image Credit: UP Top Headlines Today
17 June 2026 09:34 AM (IST)

UP Top News: लखनऊ यूपी के वन विभाग में तबादलों की बौछार, 9 DFO समेत 14 IFS अधिकारियों की तैनाती बदली। गोरखपुर-उन्नाव-वाराणसी-सहारनपुर के DFO बदले. उत्तर प्रदेश के वन विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने 9 प्रभागीय वनाधिकारी यानी DFO सहित कुल 14 IFS अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किया है. कानपुर में तैनात DFO दिव्या को जौनपुर भेजा गया है। गोरखपुर के DFO विकास यादव को झांसी वन प्रभाग में तैनाती दी गई है.  उन्नाव की DFO आरुषि मिश्रा को कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मिर्जापुर भेजा गया है। सहारनपुर के DFO शुभम सिंह को अब गोरखपुर की जिम्मेदारी मिली है. वाराणसी की DFO स्वाति को उन्नाव भेजा गया है, जबकि बदायूं की DFO निधि चौहान को वाराणसी का DFO बनाया गया है. 

17 June 2026 08:31 AM (IST)

UP News Today Live: भीषण हीट वेव के चलते स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 24 जून तक बढ़ीं
लखनऊ: प्रदेश में जारी भीषण गर्मी और हीट वेव (लू) को देखते हुए परिषदीय व बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां 24 जून तक बढ़ा दी गई हैं।

 

17 June 2026 08:21 AM (IST)

UP News Today Live: कानपुर के बहुचर्चित किडनी कांड मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है.  तीन महीने पहले आरोपी बनाए गए ओएचएम (OHM) अस्पताल के संचालक डॉ. सरबजीत सिंह आहूजा और उनकी पत्नी डॉ. प्रीति आहूजा समेत अन्य लोगों के खिलाफ ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है, 

17 June 2026 08:19 AM (IST)

UP News Today Live:  प्रयागराज ट्रिपल मर्डर: मुख्य आरोपी हिमांशु यादव और पुलिस के बीच मुठभेड़, पैर में लगी गोली
प्रयागराज: मेजा के सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड (ट्रिपल मर्डर) के मुख्य आरोपी हिमांशु यादव और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है. पुलिस की आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में मुख्य आरोपी हिमांशु के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड में मुख्य आरोपी समेत अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

 

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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