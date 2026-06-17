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UP Top News: लखनऊ यूपी के वन विभाग में तबादलों की बौछार, 9 DFO समेत 14 IFS अधिकारियों की तैनाती बदली। गोरखपुर-उन्नाव-वाराणसी-सहारनपुर के DFO बदले. उत्तर प्रदेश के वन विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने 9 प्रभागीय वनाधिकारी यानी DFO सहित कुल 14 IFS अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किया है. कानपुर में तैनात DFO दिव्या को जौनपुर भेजा गया है। गोरखपुर के DFO विकास यादव को झांसी वन प्रभाग में तैनाती दी गई है. उन्नाव की DFO आरुषि मिश्रा को कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मिर्जापुर भेजा गया है। सहारनपुर के DFO शुभम सिंह को अब गोरखपुर की जिम्मेदारी मिली है. वाराणसी की DFO स्वाति को उन्नाव भेजा गया है, जबकि बदायूं की DFO निधि चौहान को वाराणसी का DFO बनाया गया है.
UP News Today Live: भीषण हीट वेव के चलते स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 24 जून तक बढ़ीं
लखनऊ: प्रदेश में जारी भीषण गर्मी और हीट वेव (लू) को देखते हुए परिषदीय व बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां 24 जून तक बढ़ा दी गई हैं।
UP News Today Live: कानपुर के बहुचर्चित किडनी कांड मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. तीन महीने पहले आरोपी बनाए गए ओएचएम (OHM) अस्पताल के संचालक डॉ. सरबजीत सिंह आहूजा और उनकी पत्नी डॉ. प्रीति आहूजा समेत अन्य लोगों के खिलाफ ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है,
UP News Today Live: प्रयागराज ट्रिपल मर्डर: मुख्य आरोपी हिमांशु यादव और पुलिस के बीच मुठभेड़, पैर में लगी गोली
प्रयागराज: मेजा के सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड (ट्रिपल मर्डर) के मुख्य आरोपी हिमांशु यादव और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है. पुलिस की आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में मुख्य आरोपी हिमांशु के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड में मुख्य आरोपी समेत अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.
UP Breaking News Live: उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े ऐलान की. नीट (NEET) परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को UPSRTC बसों में एडमिट कार्ड दिखाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. साथ ही दूसरे जिलों से आने वाले छात्रों के लिए ठहरने की विशेष व्यवस्था भी की जाएगी.
वहीं प्रयागराज के मेजा में हुए सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या की गई थी. मुख्य आरोपी हिमांशु यादव पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है, जबकि मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
उधर मोहर्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी. अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन, तेज आवाज वाले डीजे और अनियंत्रित ढोल-ताशों पर रोक रहेगी. ताजियों की ऊंचाई भी निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए गए हैं. इधर मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी ने पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म करने और बाद में उसे जहर देकर मारने की कोशिश का आरोप लगाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.