UP Breaking News Live: बसंत पंचमी पर माघ मेले में 'महा स्नान', तड़के सुबह से उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए  ZEE UP-UK के साथ.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 23, 2026, 06:05 AM IST
UP Breaking News Live: 23 जनवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. आज प्रदेश में धूमधाम से बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है. इस मौके पर प्रयागराज माघ मेले में महास्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है. सुबह से ही श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं. उधर, मौसम की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है. पूरे प्रदेश में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

23 January 2026
06:12 AM

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर यूपी में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज? 
इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी को मनाया जा रहा है. आइए जानते हैं बसंत पंचमी में यूपी के स्कूल कॉलेजों में छुट्टी रहेगी या खुले रहेंगे?.पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

05:54 AM

बसंत पंचमी पर खुलेगा 'वसंती कमरा'
अपने अद्वितीय स्थापत्य और 'टेढ़े-मेढ़े खंभों' के लिए मशहूर शाहजी मंदिर अद्भुत छटा बिखेर रहा है. इस बीच मंदिर का रहस्यमयी कमरा भी खुलने वाला है. अगर आप भी इस कमरे को देखना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

