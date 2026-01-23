UP Breaking News Live: बसंत पंचमी पर माघ मेले में 'महा स्नान', तड़के सुबह से उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP Breaking News Live: 23 जनवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. आज प्रदेश में धूमधाम से बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है. इस मौके पर प्रयागराज माघ मेले में महास्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है. सुबह से ही श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं. उधर, मौसम की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है. पूरे प्रदेश में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

Add Zee News as a Preferred Source