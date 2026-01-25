UP Breaking News Live: आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का प्रयागराज दौरा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से कर सकते हैं मुलाकात; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP Breaking News Live: 25 जनवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन विवाद के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अचानक प्रयागराज आ रहे हैं. जहां डिप्टी सीएम सर्किट हाउस में स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों से वार्ता करेंगे. रात्रि विश्राम भी सर्किट हाउस में ही करेंगे. माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से भी मिलने के कयास लगाए जा रहें हैं. हालांकि माघ मेला जाने का डिप्टी सीएम का ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है. उधर, मौसम की बात करें तो आज भी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

