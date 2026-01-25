Advertisement
UP Breaking News Live: आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का प्रयागराज दौरा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से कर सकते हैं मुलाकात; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए  ZEE UP-UK के साथ.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 06:02 AM IST
UP Breaking News
UP Breaking News
UP Breaking News Live: 25 जनवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन विवाद के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अचानक प्रयागराज आ रहे हैं. जहां डिप्टी सीएम सर्किट हाउस में स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों से वार्ता करेंगे. रात्रि विश्राम भी सर्किट हाउस में ही करेंगे. माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से भी मिलने के कयास लगाए जा रहें हैं. हालांकि माघ मेला जाने का डिप्टी सीएम का ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है. उधर, मौसम की बात करें तो आज भी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

