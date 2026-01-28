Advertisement
प्रयागराज

UP Breaking News Live: आज सिद्धार्थनगर महोत्सव का आगाज, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए  ZEE UP-UK के साथ.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 28, 2026, 06:38 AM IST
UP Breaking News
LIVE Blog

UP Breaking News Live: 28 जनवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है.  आज सिद्धार्थनगर महोत्सव का सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करने वाले हैं. यह महोत्सव 1 फरवरी तक चलेगा. वहीं लखनऊ में बार काउंसिल की आज होने वाली वोटिंग नहीं होगी. समिति जल्द अगली तारीख घोषित करेगी. उधर, मौसम की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है. पूरे प्रदेश में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

28 January 2026
06:46 AM

UP Rain Alert: यूपी में तेज हवाओं संग तूफानी बारिश!
उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. तड़के सुबह से ही लखनऊ समेत कई जिलों में बूंदाबांदी शुरू हो गई. जिससे तापमान में गिरावट देखी जा रही है. ऐसे में जानिये आपके शहर में आज पूरे दिन मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है?

06:07 AM

UP Breaking News Live: कानपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ 

