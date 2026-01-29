UP Breaking News Live: UGC पर बवाल...सड़कों पर उबाल ! सरकार के खिलाफ सड़क पर सवर्ण; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP Breaking News Live: 29 जनवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. सीएम योगी से यामानाशी प्रान्त के LG ने भेंट की. जापानी डेलीगेशन ने UP के स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों को सराहा. उधर, मौसम की बात करें तो गुरुवार को उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने और कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

Add Zee News as a Preferred Source