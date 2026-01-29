Advertisement
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

UP Breaking News Live: UGC पर बवाल...सड़कों पर उबाल ! सरकार के खिलाफ सड़क पर सवर्ण; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए  ZEE UP-UK के साथ.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 29, 2026, 07:08 AM IST
UP Breaking News
LIVE Blog

UP Breaking News Live: 29 जनवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. सीएम योगी से यामानाशी प्रान्त के LG ने भेंट की. जापानी डेलीगेशन ने UP के स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों को सराहा. उधर, मौसम की बात करें तो गुरुवार को उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने और कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

29 January 2026
07:10 AM

Gorakhpur Rain Alert: पूर्वी यूपी में मौसम का बड़ा उलटफेर
पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह बदल गया है. यहां भीषण ठंड ने यू-टर्न ले लिया है. इस बीच मौसम विभाग ने गुरुवार को पूर्वी यूपी के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है. 

07:08 AM

UP Encounter: आधी रात ताबड़तोड़ फायरिंग...ज्वेलर्स लूटकांड में शामिल दो बदमाश अरेस्ट, दोनों के पैर में लगी गोली, सिपाही घायल
प्रयागराज/मोहम्मद गुफरान : उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लगड़ा का असर रोज देखने को मिलता हैं.  इसी के तहत प्रयागराज के करछना इलाके में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है.  मुठभेड़ में दो कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. 

07:07 AM

UP Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ यूपी में मचाएगा बारिश का तांडव, 40 की स्पीड से आंधी, गिरेंगे ओले, बरेली समेत 10 जिलों में घना कोहरे का अलर्ट
UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट ले रहा है. पश्चिमी विक्षोभ और बारिश के दौर के बाद अब प्रदेश के कई हिस्से सफेद चादर की चपेट में आने वाले हैं. मौसम विभाग ने 29 जनवरी के लिए अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि राज्य के कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम रह सकती है. ऐसे में जानिये आपके शहर में आज पूरे दिन मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है?

up breaking newsPrayagraj Magh Melaup latest news in hindiUP Breaking Samachar

