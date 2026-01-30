Advertisement
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

UP Breaking News Live: काशी में आज फिर बुलडोजर एक्शन संभव, दालमंडी बाजार में दुकान खाली करने का नोटिस; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए  ZEE UP-UK के साथ.

Jan 30, 2026, 07:31 AM IST
UP Breaking News
UP Breaking News
LIVE Blog

UP Breaking News Live: 30 जनवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. जहां एक ओर आज वाराणसी में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन की संभावना है. जिसके चलते दालमंडी बाजार में दुकान खाली करने का नोटिस लगाया है. वहीं दूसरी ओर यूपी बार काउंसिल का आज चुनाव होने वाला है. चौथे और अंतिम चरण का मतदान होगा. अब अगर मौसम की बात करें तो आज यूपी में गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

30 January 2026
07:28 AM

UP Rain Alert: लखनऊ में झमाझम बरसात, आंधी-बारिश से मौसम सर्द, नोएडा से वाराणसी तक कैसा है मौसम?
UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से हवा चलने से हल्की ठंड बढ़ गई है.  बारिश होने से मौसम बदल गया है.  हालांकि, लखनऊ और उसके आसपास शुक्रवार सुबह मौसम साफ रहा.  आज तेज हवा चलने से हल्की ठंड बढ़ सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, लखनऊ शहर और उसके आसपास शुक्रवार को सुबह हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहेगा.  दिन में धूप खिलेगी, लेकिन रात में पारे में गिरावट आएगी. 

07:27 AM

Basti News: कोडीन सीरप सप्लाई का मास्टरमाइंड पकंज कुमार गिरफ्तार, बड़े पैमाने पर कई दुकानों में करता था सप्लाई
Codeine Cough Syrup Case: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कोडीन सीरप की अवैध सप्लाई के बड़े नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है. बस्ती की सदर कोतवाली पुलिस ने कोडीन कफ सिरप के मास्टरमाइंड पंकज कुमार को हड़िया चौराहे से अरेस्ट किया है. पुलिस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है.

