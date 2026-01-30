UP Breaking News Live: काशी में आज फिर बुलडोजर एक्शन संभव, दालमंडी बाजार में दुकान खाली करने का नोटिस; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP Breaking News Live: 30 जनवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. जहां एक ओर आज वाराणसी में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन की संभावना है. जिसके चलते दालमंडी बाजार में दुकान खाली करने का नोटिस लगाया है. वहीं दूसरी ओर यूपी बार काउंसिल का आज चुनाव होने वाला है. चौथे और अंतिम चरण का मतदान होगा. अब अगर मौसम की बात करें तो आज यूपी में गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

