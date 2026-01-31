Advertisement
UP Breaking News Live: यूपी में आज चलेगा विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान, सभी बूथों पर बीएलओ रहेंगे मौजूद; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए  ZEE UP-UK के साथ.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 07:22 AM IST
UP Breaking News
LIVE Blog

UP Breaking News Live: 31 जनवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. उत्तर प्रदेश में आज मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलेगा. सभी बूथों पर बीएलओ सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे. वहीं सीएम योगी आज शाम 5:30 पर उद्योग बंधु की समीक्षा बैठक करेंगे. अब अगर मौसम की बात करें तो आज से 2 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार दिख रहे हैं. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

31 January 2026
07:50 AM

Highest Silver Trade in UP: यूपी में कहां-कहां सबसे ज्यादा चलता है सिल्वर का कारोबार?
पिछले कुछ महीनों से चांदी की कीमतों में उथल-पुथल मची हुई है. हर दिन ये अपने बीते सभी रिकॉर्ड तोड़ रही हैं. कभी कीमतें आसमान छूं रही हैं, तो कभी भरभराकर औंधे मुंह गिर रही हैं. ऐसे में क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कहां-कहां सबसे ज्यादा चांदी का कारोबार होता है?

07:18 AM

Allahabad High  Court News: यूपी पुलिस के 'हाफ एनकाउंटर' पर इलाहाबाद HC नाराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनकाउंटर नीति पर सवाल उठाए हैं. हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकारा है. कहा है कि  ऐसा आचरण पूरी तरह अस्वीकार्य है क्योंकि दंड देने का अधिकार केवल न्यायालयों के पास है, पुलिस के पास नहीं. 

06:30 AM

UP Rain Alert: यूपी वालों अगले 3 दिन भारी....धर्राटे काटेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी और पूर्वी UP में बादल छाए रहेंगे. पश्चिमी यूपी और NCR इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का असर रहेगा.

TAGS

up breaking newsPrayagraj Magh Melaup latest news in hindiUP Breaking Samachar

