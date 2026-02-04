UP Breaking News Live: वाराणसी में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 1 लाख का इनामी शूटर बनारसी यादव ढेर; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP Breaking News Live: 4 फरवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. आज वाराणसी में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है. एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी शूटर बनारसी यादव को ढेर कर दिया है. अब अगर मौसम की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है. यहां बारिश और ओलावृष्टि पर ब्रेक लगने वाला है. हालांकि, ठंड और कोहरे से लोगों का हाल बेहाल रहेगा. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

