UP Breaking News Live: वाराणसी में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 1 लाख का इनामी शूटर बनारसी यादव ढेर; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए  ZEE UP-UK के साथ.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 01:09 PM IST
LIVE Blog

UP Breaking News Live: 4 फरवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. आज वाराणसी में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है. एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी शूटर बनारसी यादव को ढेर कर दिया है. अब अगर मौसम की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है. यहां बारिश और ओलावृष्टि पर ब्रेक लगने वाला है. हालांकि, ठंड और कोहरे से लोगों का हाल बेहाल रहेगा. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

04 February 2026
12:16 PM

Banarasi Yadav Enounter News: गोली से शुरू, गोली से ही खत्म...जानिए बनारसी यादव की क्राइम स्टोरी
कहते हैं बुरे का अंत भी बहुत बुरा होता है. ठीक ऐसा ही हुआ एक लाख के इनामी बदमाश बनारसी यादव के साथ...उसकी कहानी पूर्वांचल के अपराध जगत की एक काली स्याही से लिखी गई है. एक ऐसा युवक जिसने छोटे-मोटे विवाद और लूटपाट से सुर्खियों में आया और देखते ही देखते सुपारी किलर बन गया. जिसके नाम से हर कोई कांपता था. 

10:36 AM

Allahabad High Court News: यूपी पुलिस की गलत गिरफ्तारी पर उठे सवाल
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस की गलत गिरफ्तारी पर सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने पुलिस की गलत गिरफ्तारी पर पीड़ित को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि संदेह के आधार पर गिरफ्तारी कानून के शासन के खिलाफ है.

09:37 AM

Gorakhpur News: बीजेपी नेता को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली
गोरखपुर में बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह पर हमला हुआ है. मंगलवार रात बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी है. बताया जा रहा है कि आरएसएस कार्यक्रम से लौटते समय कैथवलिया बंधे पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है.  बीजेपी नेता की पीठ में गोली लगी है. जिससे वे गंभीर रूप से घायल हैं. 

09:12 AM

Ghaziabad News: एक साथ किया हर काम, फिर साथ ही दी अपनी जान
गाजियाबाद से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. यहां तीन सगी नाबालिग बहनों ने रात करीब 2 बजे 9वीं मंजिल से छलांग लगकर आत्महत्या कर ली है. ये तीनों बहनें एक गेमिंग ऐप की आदि हो चुकी थीं.

08:36 AM

Varanasi Encounter: गाजीपुर से सोनभद्र तक...24 से ज्यादा मुकदमे, काशी में हुआ ढेर
वाराणसी में 1 लाख का इनामी शूटर बनारसी यादव ढेर हो गया है. वह पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया. चौबेपुर क्षेत्र में घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब कार्रवाई में वह घायल हुआ और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया.

06:55 AM

UP Breaking News Live: बीजेपी का मंथन..मजबूत होगा संगठन 

06:54 AM

UP Rain Alert: यूपी के मौसम में बड़ा उलटफेर, अब घनघोर बारिश और ओले पर लगेगा ब्रेक
पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हो रही थी, जिससे प्रदेश में ठंड की दमदार वापसी हो गई थी, लेकिन अब बारिश और ओलावृष्टि का दौर थमता नजर आ रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि 4 फरवरी से यूपी के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.

01:17 AM

UP News: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यूपी के 25 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत
यूपी के अंशकालिक शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है. अब न सिर्फ आपकी नौकरी पूरी तरह से सुरक्षित हो गई है, बल्कि आपका मानदेय भी 17 हजार रुपये प्रतिमाह तय हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अपील को खारिज कर दिया है.

