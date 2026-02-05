UP Breaking News Live: मिर्जापुर धर्मांतरण रैकेट के आरोपी को हाईकोर्ट से राहत, देव सहायम डेनियल जमानत पर छूटा; पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP Breaking News Live: 5 फरवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हो गया है. यहां कानपुर-लखनऊ हाईवे पर दो ट्रकों की आपस में भिड़त हो गई. जिसके बाद बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद डाला. जिससे एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. उधर, बहराइच में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है. यहां तेंदुआ ने एक आठ साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया है. अब अगर मौसम की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिलों में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

