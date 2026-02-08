UP Breaking News Live: बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज, सत्र को सुचारु रुप से चलाने पर होगी चर्चा; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE UP-UK के साथ.
Trending Photos
UP Breaking News Live: 8 फरवरी का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. आज बजट से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है. जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे. सत्र को सुचारु रुप से चलाने पर चर्चा होगी. कल से बजट सत्र शुरू होने वाला है. अब अगर मौसम की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहेगा. कुछ जिलों में तेज हवाएं चलेंगी. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.
Uttar Pradesh Budget News: पाकिस्तान से ज्यादा...योगी का बजट !
पाकिस्तान से ज्यादा...योगी का बजट !
आने वाला है योगी सरकार का बजट !
CM योगी का बजट पाकिस्तान को खरीद लेगा !
अबकी बार..बजट 9 लाख करोड़ के पार !
कल से होगी बजट सत्र की शुरुआत
#CMYogi #UttarPradeshBudget #UPPolitics #BudgetNews #YogiAdityanath #ZeeUPUK… pic.twitter.com/HOPySI81Q4
— Zee Uttar Pradesh Uttarakhand (@ZEEUPUK) February 8, 2026
Unnao Bus Breakdown: चल यार...धक्का मार, बीच सड़क हांफ गई यूपी रोडवेज बस
उन्नाव जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें यूपी रोडवेज बस को यात्री और पुलिसकर्मी धक्का लगाते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये बस रायबरेली से कानपुर की तरफ जा रही थी. तभी अचानक बस खराब हो गई.
Lucknow News: यूपी महिला आयोग का बड़ा आरोप
यूपी महिला आयोग का बड़ा आरोप
जिम, बुटीक लव जिहाद के अड्डे-बबीता सिंह
'जिम, बुटीक में ज्यादा मुस्लिम काम करते हैं'#UPWomenCommission #BabitaSingh #LoveJihadDebate #UPNews #BreakingNews #GymBoutique #ZeeUPUK @shilparawat_sr pic.twitter.com/cOzdDwxaUr
— Zee Uttar Pradesh Uttarakhand (@ZEEUPUK) February 8, 2026
UP News LIVE:यूपी महिला आयोग का बड़ा आरोप
जिम, बुटीक लव जिहाद के अड्डे-बबीता सिंह
'जिम, बुटीक में ज्यादा मुस्लिम काम करते हैं'
UP News LIVE:मौलाना अरशद मदनी का बयान
'देश में मुसलमानों के हालात चिंताजनक'
'देश को नफरत की आग में झोंका'
'मुसलमानों को देशद्रोही कहा जा रहा'
UP Budget Session 2026: 9 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है. इस बार राज्य का बजट 11 फरवरी को पेश किया जाएगा. इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है. सभी सहयोगी दलों के विधायक मौजूद रहेंगे
Maulana Jarjis Ansari Viral News: फिर जहरीली हुई मौलाना जर्जिस अंसारी की जुबान
यूपी के मौलाना जर्जिस एंसारी का एक और पुराना बयान सामने आया है. उनका यह बयान राम मंदिर को लेकर है. मौलाना ने कहा कि राम मंदिर आज भी बाबरी मस्जिद है, कयामत तक ये मस्जिद ही रहेगी.
Lucknow Poster War: हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे...मस्जिद को लेकर लखनऊ में लगे पोस्टर
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है. जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. यूपी की राजधानी लखनऊ में जगह-जगह पोस्टर लगाए गए हैं. जिसमें लिखा गया है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे. इतना ही नहीं 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान भी किया गया है.
UP Political Statement: माता प्रसाद पांडेय का बयान
माता प्रसाद पांडेय का बयान
घुसखोर पंडत सीरीज का किया विरोध
कहा- बीजेपी नफरत की सरकार
'PDA युनाइट करके BJP को हटाएंगे'#MataPrasadPandey #SPNews #UPPolitics #PDA #PoliticalStatement #BJPvsSP #ZeeUPUK @shilparawat_sr pic.twitter.com/CtGXPNAwPM
— Zee Uttar Pradesh Uttarakhand (@ZEEUPUK) February 8, 2026
UP Breaking News Live: एक बाइक पर सवार 4 लोग हुए भयानक हादसे का शिकार
बहराइच बलरामपुर मार्ग पर हुआ भयानक हादसा, तेज रफ़्तार अनियंत्रित बाईक की अज्ञात ट्रेक्टर ट्राली से हुई भयानक टक्कर, हादसे में बाईक सवार 01युवक की हुई दर्दनाक मौत,03 लोग गम्भीर रूप से हुए घायल, बहराइच के दरगाह इलाके में स्थित दाल मिल में करते थे चारो युवक काम, काम के बाद देर रात एक बाईक पर सवार होकर चारो जा रहे थे अपने गांव, तभी अचानक गदन चक के पास हो गए हादसे का शिकार, घायलों का मेडिकल कालेज में चल रहा इलाज, मृतक की 25 वर्सीय तहसीलदार पुत्र रामनाथ इमलिया गंज थाना पयागपुर के रूप में हुई पहचान, वहीं घायलों में राम राज,विजय बहादुर,व दिलीप निवासी श्रावस्ती थाना इकौना के रूप में हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
UP Breaking News Live: बहराइच में अज्ञात जंगली जानवर का 8 साल के मासूम पर टूटा कहर
घर के पास देर शाम अज्ञात जंगली जानवर ने किया मासूम बच्चे पर हमला, अज्ञात जंगली जानवर ने 8 वर्षीय उमेश के गर्दन पर किया हमला, आस पास के ग्रामीणों की चीख पुकार सुनकर हमलावर जानवर गन्ने के खेत की ओर भागा, गम्भीर हालत में मासूम बच्चे का मेडिकल कालेज में चल रहा इलाज, थाना खैरीघाट क्षेत्र के बेलामकन गांव की वारदात
UP Breaking News Live: RSS के कार्यक्रम में शामिल हुए सलमान
संघ की 100 साल की यात्रा पर कार्यक्रम
कई फिल्मी दिग्गज भी हुए शामिल
UP Breaking News Live: दबंग ने युवक के पेट मे चाकू से किया वार
बहराइच-धान का पैरा/ पुआल बटोरने पर बच्चों बच्चों में हुआ विवाद, मामले में बीच बचाव करने गए पिता (मनोज) पर दबंग ने चाकू से कर दिया वार, गाली देने से मना करने पर भड़का दबंग का गुस्सा, नाराज दबंग ने युवक के पेट में चाकू घोपा, गम्भीर हालत में मेडिकल कॉलेज में घायल का चल रहा इलाज, कोतवाली नानपारा क्षेत्र के केसवापुर इलाके की वारदात, महज धान का पुआल बटोरने की बात को लेकर दबंग ने किया चाकू से वार, पुलिस कर रही मामले की जांच
UP Breaking News Live: संभल में बच्चों के दिमाग से खेल रहे नफरती ?
संभल में बच्चों के दिमाग से खेल रहे नफरती ?
महापुरुष की तस्वीर नहीं कुरान की आयतें लगाई ?
आपके बच्चे को भी 'कलमा' तो नहीं सिखा दिया ?
सीएम योगी तक पहुंच गई रिपोर्ट !
संभल के स्कूल में शिक्षा जिहाद ?#SchoolControversy #UPNews #EducationIssue #CMYogi… pic.twitter.com/lugJBA1udt
— Zee Uttar Pradesh Uttarakhand (@ZEEUPUK) February 8, 2026
UP Breaking News Live: लखनऊ से बड़ी खबर
आज बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक
सभी दलों के नेता रहेंगे मौजूद
सत्र को सुचारु रुप से चलाने पर होगी चर्चा
सीएम योगी बैठक में होंगे शामिल
कल से शुरू हो रहा बजट सत्र