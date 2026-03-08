प्रयागराज में सनसनी: स्कूल से लौट रहे 6 साल के मासूम की दिनदहाड़े किडनैपिंग, बुजुर्ग दादा को धक्का देकर छीना पोता

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: संगमनगरी प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र में शनिवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. स्कूल से घर लौट रहे एलकेजी के छह साले के छात्र का कार सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े अपहरण कर लिया. आला अधिकारियों के निर्देश पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया और इलाके में घेराबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई. इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है.

बातों में उलझाकर दिया वारदात को अंजाम

गांव में ओम प्रकाश की पत्नी, दो बच्चों और पिता के साथ रहती हैं. प्रतीक एलकेजी का छात्र है और वह रोज स्कूल वैन से आता-जाता है. वैन घर से कुछ दूरी पर बच्चों को उतारती है, जहां से उसके दादा उसे लाने और ले जाने का काम करते हैं. पुलिस पूछताछ में दादा ने बताया कि शनिवार शाम करीब चार बजे वह प्रतीक को लेने जा रहे थे. तभी बदमाशों ने बच्चे के दादा से रास्ता पूछने का बहाना किया. जैसे ही प्रतीक वैन से उतरा, दादा से बात कर रहा युवक तेजी से उसकी ओर दौड़ा और उसे दबोच लिया. दादा जब तक कुछ समझ पाते, तब तक बदमाशों ने कार आगे बढ़ाई और बच्चे को लेकर फरार हो गए. पीड़ित पिता ओम प्रकाश शर्मा मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं.



अज्ञात अपहर्ताओं के खिलाफ एफआईआर

छात्र की मां की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात अपहर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. परिजनों की तहरीर में किसी से कोई रंजिश नहीं जताई गई है. पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं को लेकर जांच में जुटी है, बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए तीन टीमों को लगाया गया है.

पुलिस कर रही हर पहलू से जांच

शनिवार देर रात तक पुलिस अगवा करने वाले बदमाशों की तलाश में जुटी रही. पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की. हालांकि पुलिस अभी तक छात्र को अगवा करने वाले बदमाशों तक नहीं पहुंच पाई है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा. इस पूरे संवेदनशील मामले में कई थानों की फोर्स को तैनात किया गया है. साथ ही एसओजी और सर्विलांस की टीमें हर एक पहलू पर बारीकी से छानबीन कर रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!